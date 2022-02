EU-Kandidat Ukraine? : Ein Hilferuf und seine Folgen

Aktualisiert am

Als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vorige Woche zu den Regierungschefs sprach, rüttelte er sie auf. Das wirkt bis heute – und könnte die Ukraine nahe an die Europäische Union heranbringen.

Solidarität mit Kiew: Vor dem Sitz des Europäischen Parlaments in Brüssel wird am Montag die ukrainische Flagge gehisst. Bild: EPA

Es war die Idee von Charles Michel. Der EU-Ratspräsident wollte dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine Chance geben, direkt zu den Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten zu sprechen. Und so war Selenskyj der einzige, der mit im Raum sein durfte, als diese am vorigen Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammenkamen, am Tag des Kriegsausbruchs. Sogar ihre Handys mussten draußen bleiben.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Zwanzig Minuten hatte der Präsident Zeit, während russische Panzer auf Kiew vorrückten. Er nutzte sie für einen emotionalen Hilferuf, der seine Zuhörer aufrüttelte. Wen immer man fragt in Brüssel, was den Ausschlag gegeben habe für die dramatische Wende der vergangenen Tage, die harten Sanktionen gegen Moskau und die Unterstützung Kiews mit Waffen, jedes Mal kommt die Rede auf diesen einen Auftritt.