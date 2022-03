Tokios Russlandpolitik : Japanischer Scherbenhaufen

Es ist noch keine drei Jahre her, dass der damalige japanische Ministerpräsident Shinzo Abe dem russischen Präsidenten in Wladiwostok in die Augen schaute und sagte: „Wladimir, es gibt unendliche Möglichkeiten für unsere bilateralen Beziehungen.“ Spätestens mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine scheinen diese unendlichen Möglichkeiten für lange Zeit verschlossen.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio.





Japan steht vor den Scherben seiner Russland-Strategie des vergangenen Jahrzehnts. Einen klaren Schnitt zieht das Land noch nicht. Mit seinen Sanktionen gegen Russland aber bewegt Japan sich im Einklang mit dem Westen.