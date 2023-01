Denys Monastyrskyj : Ukrainischer Innenminister stirbt bei Hubschrauberabsturz

Aktualisiert am

Neben den neun Personen an Bord kommen mindestens neun weitere Menschen ums Leben, darunter zwei Kinder. Die Ursache des Absturzes in der Nähe von Kiew ist noch unklar.

Der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj im April in Butscha Bild: dpa

In den ersten Nachrichten vom Absturz eines Hubschraubers in der Nähe von Kiew ist vor allem der Ort des Absturzes hervorgehoben worden: Er fiel direkt neben einem Kindergarten in ein Wohngebiet. Bilder von der Absturzstelle zeigten einen großflächigen Brand, sodass rasch vermutet wurde, unter den Opfern könnten Kinder sein.

Das bewahrheitete sich bald – doch diese Nachricht trat in den Hintergrund, als die Polizei mitteilte, wer sich an Bord des Hubschraubers befand und bei dem Absturz umgekommen ist: der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj, sein erster Stellvertreter und ein Staatssekretär. Unter den bis zum Vormittag 18 Toten sind alle neun Personen an Bord des Hubschraubers. Bestätigt wurde von den Behörden auch der Tod von zwei Kindern. Es bestand die Befürchtung, dass unter den Trümmern des Kindergartens weitere Opfer gefunden werden könnten.

Den abgestürzten Hubschrauber vom Typ Super Puma hatte die Ukraine von Frankreich erhalten. Die Absturzursache ist noch unklar. Generalstaatsanwalt Andrij Kostin sagte, es würden „alle möglichen Ursachen des Unfalls des Hubschraubers“ untersucht, die Ermittlungen seien dem Geheimdienst SBU anvertraut worden. Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe sagte im Fernsehen, bis Klarheit herrsche, werde es mehr als nur ein oder zwei Tage dauern. Zur Frage ukrainischer Medien, ob der Minister Opfer eines Anschlags geworden sei, sagte der nationale Polizeichef Ihor Klymenko, es sei noch zu früh für Schlussfolgerungen.

Der Hubschrauber gehörte dem „Staatlichen Dienst der Ukraine für außergewöhnliche Situationen“ – kurz: dem Katastrophenschutz. Diese Behörde ist dem Innenministerium unterstellt und ist unter anderem für den Zivilschutz und die Beseitigung von Kriegsschäden an der zivilen Infrastruktur zuständig. Der 42 Jahre alte Denys Monastyrskyj war deshalb eines der wichtigsten Mitglieder der ukrainischen Regierung.

Langjähriges Mitglied von Selenskyjs Team

Er gehörte bereits im Wahlkampf im Frühjahr 2019 zur Mannschaft von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Bei der von diesem gleich nach seinem Wahlsieg durchgesetzten Parlamentswahl wurde Monastyrskyj auf der Liste der Präsidentenpartei „Diener des Volkes“ in die Werchowna Rada gewählt, in der er den Ausschuss für Fragen der inneren Sicherheit leitete.

Schon bevor er in die Politik gegangen war, hatte sich der Jurist Monastyrskyj in Thinktanks und der Zivilgesellschaft mit Fragen der Reform von Justiz und Polizei befasst. Als Innenminister folgte er im Sommer 2021 auf Arsen Awakow, der das Amt seit der Revolution 2014 innehatte.

Awakow hatte an der Spitze des Ministeriums fünf Kabinettsumbildungen und eine Präsidentenwahl überstanden; die Frage, warum er sich trotz offener Konflikte mit den Präsidenten Petro Poroschenko und Wolodymyr Selenskyj sowie zahlreicher Polizeiskandale so lange im Amt halten konnte, hatte in der Ukraine zu zahlreichen Spekulationen geführt. Für Selenskyj war die Ernennung Monastyrskyjs zum Innenminister machtpolitisch wichtig, weil damit die Leitung aller Gewaltministerien mit Leuten aus seiner Umgebung besetzt war.