Die westliche Welt will auch beim Wiederaufbau der Ukraine ein Zeichen der Gemeinsamkeit und Entschlossenheit setzen. Staats- und Regierungschefs und Außenminister aus mehr als 60 Staaten beteuerten auf einer internationalen Wiederaufbau-Konferenz für die Ukraine in London, es gelte nicht allein, die von Russland verursachten Kriegsschäden zu beseitigen, sondern das Land mit einer klimaneutralen, offeneren, moderneren und widerstandsfähigen Wirtschaft und Infrastruktur zu versehen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, ihr italienischer Kollege Antonio Tajani, aber auch der amerikanische Außenminister Antony Blinken werteten alle den wirtschaftlichen Wiederaufbau als wichtigen Hebel, um die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union zu befördern.

Von der Leyen sagte in London, die Ukraine habe mit der Reparatur von Kriegsschäden längst begonnen, 2000 Kilometer Straßen, 40 Brücken, 900 Bahnstationen und Depots seien wiederhergestellt worden. Die EU habe eine besondere Verantwortung beim Wiederaufbau, es gebe „keinen Zweifel, dass die Ukraine ein Teil unserer Union sein wird“. Von der Leyen lobte, die Ukraine habe trotz des Krieges die Reformen beschleunigt, die eine Voraussetzung für die Mitgliedschaft in der EU seien; sie schaffe die Transparenz und Fairness, die nötig seien, um auch private Firmen zu Investitionen zu bewegen. Die EU wolle die Reformschritte der Ukraine mit gleichem Engagement bei Zukunftsinvestitionen entgelten.

Die Finanzierung werde aus drei Quellen stammen. Die Ukraine könne Zuschüsse aus dem Etat der EU erwarten, außerdem Kreditzusagen und schließlich Mittel, die aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten stammten. Bis zur Sommerpause werde die EU einen Vorschlag erarbeiten, wie das russisch Geld genutzt werden könnte.

In der NATO-Frage uneins

Die EU wird nach der Ankündigung Von der Leyens der Ukraine bis zum Jahr 2027 insgesamt 50 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Sie sagte, bis dahin benötige das Land 60 Milliarden an Hilfe für seinen Staatshaushalt, und geschätzt weitere 50 Milliarden für den Wiederaufbau. 45 Prozent der Gesamtsumme von 110 Milliarden würden von der EU abgedeckt. Der amerikanische Außenminister sagte in London 1,3 Milliarden Dollar zusätzliche Hilfe für die Ukraine zu; davon solle knapp die Hälfte in den Wiederaufbau des Stromnetzes investiert werden. Deutschland will nach Angaben Baerbocks 380 Millionen Euro an humanitärer Hilfe zusätzlich zur Verfügung stellen, um die Existenz der Bevölkerung in den vom Krieg zerstörten Gebieten zu sichern.

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal sagte, für das aktuelle Jahr benötige die Ukraine insgesamt rund 14 Milliarden Dollar für den dringenden Wiederaufbau lebenswichtiger Infrastruktur. Drei Milliarden davon habe sie selbst schon in ihrem Staatshaushalt dafür reserviert, mehr als vier Milliarden seien von internationalen Gebern bislang zugesagt, sechseinhalb Milliarden Dollar fehlten noch. Er hoffe, dass die Zusagen auf der Londoner Konferenz diese Lücke schließen könnten, sagte Schmyhal. Die Gesamtsumme der Kriegsschäden bezifferte er auf bislang rund 411 Milliarden Dollar. Er beteuerte, der Wiederaufbau werde nicht die Wiederherstellung eines alten Zustands sein, sondern wirtschaftliche Innovation und staatliche Reformen berücksichtigen. Er nannte als Beispiel neue Bauvorschriften, die festlegten, dass in jedem Wohngebäude künftig ein Schutzbunker eingebaut werden müsse.

Im Blick auf die Reformen für eine EU-Mitgliedschaft sagte der Schmyhal, die Regierung sei ihrem eigenen Zeitplan voraus. Dieses Jahr würden zehn verschiedene Reformvorhaben verfolgt; die „Anti-Korruptions-Infrastruktur“ sei etwa inzwischen vollständig aufgebaut. Während Blinken lobte, die Ukraine habe „schmerzhafte und fühlbare Schritte“ unternommen, um Standards der EU zu erreichen, äußerte sich die deutsche Außenministerin zurückhaltender. Baerbock gab an, die Ukraine werde „am Ende Mitglied der EU werden“. Über eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, die von den Repräsentanten der baltischen Staaten, aber auch vom italienischen Außenminister Antonio Tajani „für die nächsten Jahre“ in Aussicht gestellt worden war, sagte Baerbock gar nichts.