Die Internationale Atomenergiebehörde hat in einer Pufferzone um Europas größtes Kernkraftwerk Minen gefunden. Kiew befürchtet, dass die russischen Besatzer das AKW in die Luft sprengen könnten.

Das Personal der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hat auf dem Gelände des von russischen Truppen besetzten ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja Antipersonenminen entdeckt. Die Fachleute hätten einige Minen in einer Pufferzone zwischen der inneren und äußeren Absperrung der Anlage gefunden, teilte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Montagabend mit. Dorthin habe das Betriebspersonal keinen Zutritt. Im inneren Bereich des Geländes seien keine Minen gefunden worden.

Offenbar keine Minen auf dem Dach

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Die ukrainische Regierung hatte in den vergangenen Wochen Russland mehrmals vorgeworfen, das Kernkraftwerk vermint zu haben. Kiew warnte davor, dass die Besatzer eine Explosion herbeiführen und dann als Folge ukrainischer Angriffe darstellen könnten. So war von Minen die Rede, die auf einem Dach platziert worden seien. Die IAEA, die seit einem Jahr eigenes Fachpersonal als Beobachter am Kernkraftwerk stationiert hat, gab an, dass sie keine Anzeichen für eine solche Verminung gefunden, jedoch nicht zu allen Bereichen Zutritt erhalten habe.

Die Minen, von denen nunmehr die Rede ist, wären nicht geeignet, die geschützten nuklearen Strukturen des Kraftwerks zu beschädigen. Für Menschen, die sich in das verminte Gelände begeben, wären sie jedoch eine tödliche Gefahr. IAEA-Chef Grossi hat selbst bereits drei Mal das Kernkraftwerk besucht. Er sagte, seiner Behörde sei bekannt gewesen, dass Minen außerhalb des Geländes und auch an bestimmten Stellen innerhalb des Geländes platziert worden seien. Man habe seinem Team gesagt, dass es sich um eine militärische Entscheidung in einem vom Militär kontrollierten Gebiet handle.

Mehr zum Thema 1/

„Dass sich derartige Sprengstoffe auf dem Gelände befinden, steht im Widerspruch zu den IAEA-Sicherheitsstandards und den Leitlinien für die nukleare Sicherheit“, sagte Grossi. Aufgrund ihrer eigenen Beobachtungen sei seine Behörde aber zu dem Schluss gekommen, dass die Detonation dieser Minen die Sicherheitssysteme der Anlage nicht beeinträchtigen dürfte.