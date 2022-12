Krieg gegen die Ukraine : Hat Russland die Kraft für eine Winteroffensive?

Wer greift wann an im ersten Kriegswinter? Noch vor zwei Wochen war der Tenor unter vielen westlichen Fachleuten dieser: Solange Schnee und Eis das Land überziehen, werden – wenn überhaupt – die Ukrainer eine Offensive starten, und die Russen sich in ihren Stellungen einigeln. Der russische Generalstab, so das Credo, werde erst einmal seine erschöpften Truppen in Ruhe auffüllen, ausbilden und so gut es noch geht ausrüsten wollen. Bis dahin werde er weiter versuchen, die Menschen in den ukrainischen Städten mit massiven Raketenangriffen wie zuletzt am Freitag auf Kiew zu zermürben.

Aus der ukrainischen Hauptstadt waren in dieser Woche jedoch andere Einschätzungen zu vernehmen. Als Erster warnte am Dienstag der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba auf seinem YouTube-Kanal vor „einer großen russischen Offensive“, welche Moskau für Ende Januar oder Februar avisiere. Die Ukraine versuche alles Mögliche, um sie zu vereiteln.

Am Donnerstag sprach auch Verteidigungsminister Oleksij Reshnikow in einem Interview mit dem „Guardian“ davon. Ebenso taten es Präsident Wolodymyr Selenskyj, Generalstabschef Walrij Saluschnyj und Armeekommandeur Oleksandr Syrsykyi in einem Artikel, der am selben Tag vom „Economist“ veröffentlicht wurde.

Dabei äußerte sich Saluschnyj auch dahingehend, wo die möglichen Stöße der russischen Operationen zu erwarten seien. Angriffe könnten demnach im Donbass erfolgen, auf die Stadt Dnipro oder auch noch einmal auf Kiew. Präzise war das nicht. Denn mit Ausnahme der Gebiete westlich des Flusses Dnipro, wo sich Russen und Ukrainer gegenüberliegen, und der Räume nördlich des Donbass, wo die Truppen des Kremls sich verschanzen, hätte der General auch sagen können: Eine Offensive kann von nahezu überall herkommen, wo größere russische Truppenverbände stehen.

Ein „ungeheuer hoher Blutzoll“ Russlands

Momentan sind die Fronten weitgehend erstarrt. Die Bundeswehr registriert zwar überall Gefechte. Die seien aber „überwiegend niedrigerer Intensität“, so General Christian Freuding, Leiter des Sonderstabs Ukraine, am Freitag auf YouTube. Ausgenommen von der relativen Ruhe sei ein rund hundert bis 140 Kilometer langer Frontabschnitt im Donbass zwischen Soledar und Bachmut. Dort fänden weiterhin Artillerieduelle statt. Im Raum Bachmut würden die Russen dabei versuchen, die ukrainischen Verteidiger der Stadt in einer Zangenbewegung zu umfassen, unter Inkaufnahme eines „ungeheuer hohen Blutzolls.“

Dabei würden die Söldner der Gruppe Wagner bis zu 500 Gefallene pro Tag verzeichnen, die durchschnittliche Überlebenswahrscheinlichkeit ihrer Mitglieder betrage mittlerweile nur noch wenige Tage. Die Russen greifen also weiter an, auch jetzt, aber eine große Offensive läuft im Donbass nicht.

Dass sich das noch im Winter ändern könnte, dafür sehen eine Reihe westlicher Forscher bis dato bestenfalls verhaltene Hinweise. Das amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) schrieb am Mittwoch in seinem Lagebericht, die russischen Truppen verfügten zwar über das Potential für künftige Offensiven. Jedoch gehe man davon aus, dass die Fähigkeiten „nach wie vor eingeschränkt“ seien. Es sei „höchst unwahrscheinlich“, dass sie in den kommenden Monaten dazu in der Lage seien, strategisch bedeutsame Gebiete einzunehmen.