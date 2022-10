Ukraine : Großbrand auf Krim-Brücke offenbar gelöscht

Aktualisiert am

Videoaufnahmen zeigen den Brand und die zum Teil eingestürzte Brücke. Bild: Twitter: The Kyiv Independent; OSINTtechnical

Die Krim-Brücke, die einzige direkte Verbindung zwischen Russland und der 2014 annektierten Halbinsel, ist durch Explosionen stark beschädigt worden. Russische Behörden meldeten, am Samstagmorgen um 6.07 Ortszeit sei auf der Brücke „ein Lastwagen in die Luft gesprengt worden, was die Entzündung von sieben Waggons eines Zuges mit Treibstofftankwagen nach sich zog“. Der Zug sei Richtung Krim unterwegs gewesen.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Die Brücke ist ein wichtiger Nachschubweg für die russischen Besatzungstruppen im Süden der Ukraine. Der russische Präsident Wladimir Putin sei über die „Katastrophe“ informiert und habe eine Kommission zur Untersuchung der Ursachen eingesetzt, sagte Kremlsprecher Dmitrij Peskow. Zwei Minister sind zum Ort der Explosionen aufgebrochen. Menschen sind nach ersten Berichten russischer Medien „nicht zu Schaden gekommen“.

„Happy Birthday, Mr. President“

Schnell machten Videos und Fotos die Runde, die brennende Tankwagen und den schwer beschädigten Autobahnteil der Brücke zeigen. Demnach liegt ein Teil der Brücke mit zwei Fahrspuren im Wasser. Etwas später wurde mitgeteilt, das Feuer sei gelöscht, russische Urlauber auf der Krim würden über andere Wege nach Hause gebracht.

Vertreter der Ukraine kommentierten den Vorgang auf Twitter, ohne von einer eigenen Mitwirkung zu sprechen. Der Chef des Nationalen Sicherheitsrats, Olexij Danylow, verbreitete Bilder von der Brücke und dazu ein Video von Marilyn Monroe, die „Happy Birthday, Mr. President“ singt. Das bezog sich auf Putin, der am Freitag 70 Jahre alt geworden war.

Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mychajlo Podoljak, schrieb: „Die Krim, die Brücke, der Anfang. Alles Illegale muss zerstört, alles Gestohlene der Ukraine zurückgegeben, alles den russischen Besatzern Gehörende vertrieben werden.“ Kiews Minister für Digitalisierung, Mychajlo Fedorow, verbreitete auf Telegram eine Fotomontage; sie zeigt die brennende Brücke und dazu ein Bild einer Raketenbatterie auf einem riesigen Schlauchboot.

Russland hatte die Halbinsel von der Größe Siziliens schon 2014 von Soldaten ohne Abzeichen, den sogenannten „grünen Männchen“, besetzen lassen und nach einem „Referendum“ zu einem Teil Russlands erklärt. Die Annexion wurde international nicht anerkannt. 2018 baute Russland die Brücke von seinem Festland zur Krim. Im Zuge von Großmanövern rund um die Ukraine 2021 erklärte Moskau Teile der Gewässer rund um die Krim für nichtrussische Schiffe über Monate für gesperrt.

Nach Kriegsbeginn am 24. Februar waren russische Truppen von der Krim aus auf das ukrainische Festland vorgerückt und halten dort trotz der ukrainischen Gegenoffensive der letzten Wochen immer noch weite Gebiete besetzt. Erst Anfang August kam der Krieg auch auf die Halbinsel, mit Explosionen auf mehreren von den Russen genutzten Militärflughäfen. Kiew bekannte sich nicht ausdrücklich dazu, erst im September sprach Armeechef Walerij Saluschnyj von „erfolgreichen Raketenschlägen auf die Luftwaffenstützpunkte auf der Krim“.