Ukraine-Gipfel in Paris : Die Folgen der Inkonsequenz

Der Krieg in der Ukraine stört. Er ist all jenen in Europa ein Klotz am Bein, die die Beziehungen zu Russland nach der Konfrontation der vergangenen Jahre gerne wieder normalisieren würden, die mit Moskau wieder über Partnerschaft und Kooperation reden und dort wieder ohne Einschränkungen Geschäfte machen wollen. Je länger das Töten und Sterben im Osten der Ukraine andauert und je mehr sich der Rest (vor allem der Westen) Europas daran gewöhnt, desto größer wird der Überdruss am Dauerkonflikt mit Russland, und desto regelmäßiger werden Forderungen laut, den Streit doch endlich hinter sich zu lassen. Manche – meist Vertreter der Wirtschaft – versuchen, das Hindernis für eine Wiederannäherung einfach zu verdrängen, indem sie ein Ende der Sanktionen fordern, ohne über deren fortdauernde Gründe zu reden. Dieser Weg ist der europäischen Politik verschlossen, aber auch dort weichen die Fronten auf.

Seit Sommer tritt als bisher bedeutendster europäischer Politiker Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für eine verstärkte Zusammenarbeit mit Russland ein. Er will den Krieg in der Ukraine freilich nicht dem Vergessen anheimgeben, sondern nimmt sich des Themas an. Er flankiert seine spektakuläre Wende in Richtung Russland mit verstärkten Bemühungen um Frieden in der Ukraine. An diesem Engagement ist nichts auszusetzen, im Gegenteil: Es wäre fahrlässig, würde die europäische Politik nicht versuchen, die Impulse durch den neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu nutzen.

Spektakuläres Zugeständnis

Aber der Wunsch nach einer raschen Lösung des Konflikts bringt eine Gefahr mit sich, die sowohl in der Vorgeschichte des Pariser Gipfels als auch in dessen Ergebnis zu sehen ist. Der Kreml ist an einer Lösung des Konflikts, wenn überhaupt, dann in einem viel geringeren Maße interessiert als die Ukraine und der Westen. Ihn stört dieser Krieg nicht, den er selbst begonnen hat und mit relativ geringem Aufwand weiter in Gang hält. Wenngleich der Konflikt im Donbass auch für Russland nicht ohne spürbare Kosten (die Sanktionen) und unerwünschte Nebenwirkungen ist, so ist er wirklich schmerzhaft nur für die Ukraine. Damit ist der russische Präsident Wladimir Putin in einer sehr bequemen Verhandlungsposition: Nicht er will etwas erreichen, sondern die anderen wollen etwas von ihm. Und er kennt die Stimmung in einem durchaus einflussreichen Teil der Gesellschaften Westeuropas. Putin hegt und pflegt ihn, wie vergangene Woche bei einem Treffen mit deutschen Wirtschaftsführern in Sotschi. Er muss den Eindruck gewinnen, die Zeit spiele für ihn.

Angesichts dieser Konstellation hat der Kreml schon für das Zustandekommen des Pariser Gipfeltreffens Bedingungen gestellt. Und er konnte seine Forderung sogar in dem am eindeutigsten formulierten Teil der Schlusserklärung unterbringen – auch Frankreich hatte sie sich zu eigen gemacht: Die Ukraine soll die sogenannte Steinmeier-Formel in einem Gesetz verankern.

Ein besonders spektakuläres Zugeständnis ist das für sich genommen nicht (zumal die Ukraine die Formel der Sache nach akzeptiert hatte), wenngleich es durchaus zum Nachteil der Ukraine gereichen oder sogar politische Sprengkraft entwickeln kann. Das Problem dieses Zugeständnisses liegt darin, dass es einer gezielten Ablenkung vom eigentlichen Konflikt dient. Während von der Ukraine, dem Opfer der Aggression, etwas verlangt wird, wird der Angreifer von Zumutungen verschont. Die Forderung nach dem Abzug der russischen Truppen aus der Ostukraine findet sich in der Pariser Erklärung nicht. Das größte Hindernis auf dem Weg zum Frieden wird in dem Dokument mit keinem Wort erwähnt.

Das gereicht nicht nur der Ukraine zum Nachteil, sondern auch Deutschland, Frankreich und deren Partnern in EU und Nato. Denn es geht in diesen Gesprächen nicht nur um den russisch-ukrainischen Konflikt. Es geht auch darum, mit welchen Botschaften der Westen dem russischen Regime entgegentritt. Sind sie klar oder widersprüchlich? Signalisieren sie Standhaftigkeit oder Nachgiebigkeit? Konkret: Welche Schlüsse soll der Kreml zum Beispiel daraus ziehen, dass Macron, dessen Wahlkampfstab vor zwei Jahren von russischen Hackern attackiert wurde, heute die Nähe zu Moskau sucht? Oder daraus, dass die Kanzlerin es herunterspielt, dass der Generalbundesanwalt Russland wegen des Tiergarten-Mords des Staatsterrorismus verdächtigt?

Das sind nur zwei Beispiele aus einer langen Serie von Provokationen durch Moskau, in denen der Westen in den vergangenen Jahren mal so und mal so reagiert hat. Diese Inkonsequenz ermutigt die russische Führung, deren Bereitschaft zum Regelbruch sich in fast allen Politikfeldern zeigt, bis hin zum Sport. Wer um des lieben Friedens willen versucht, die Wogen zu glätten, hilft dem Dialog mit Russland nicht. Er schwächt nur die eigene Position gegenüber dieser russischen Führung. Die Chance, tatsächlich zu einem konstruktiven Verhältnis mit ihr zu gelangen, sind umso größer, je eindeutiger der Westen allen aggressiven Handlungen des Kremls begegnet.