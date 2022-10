Ukrainer in Sorge : Welche Folgen die Sprengung des Kachowka-Staudamms hätte

Knapp achtzig Kilometer oberhalb von Cherson liegt am Dnipro das Wasserkraftwerk Kachowka. Mit einer 16 Meter hohen Staumauer wird der Fluss dort zu einem Stausee aufgestaut, der etwa 18 Millionen Kubikmeter Wasser enthält. Würde der Damm brechen, würde das zur einer Flutwelle führen, die ein Teil Chersons und Dutzende Ortschaften in der Ebene südlich der Gebietshauptstadt überschwemmen würde. Russland und die Ukraine behaupten beide, die jeweils andere Seite wolle eine solche Katastrophe herbeiführen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner Rede auf dem EU-Gipfel am Donnerstag gesagt, russische Truppen hätten den Damm und die Turbinen des Wasserkraftwerks vermint. Die Staats- und Regierungschefs Europas und die internationale Gemeinschaft müssten Russland klar machen, dass die Sprengung des Staudamms dem Einsatz einer Massenvernichtungswaffe gleichkomme und dass sie für Russland deshalb entsprechende Folgen haben werde.

Selenskyj wies darauf hin, dass eine Überflutung der unterhalb gelegenen Gebiete nicht die einzige Folge einer Zerstörung des Staudamms sein werde: Das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja, dessen Sicherheit der internationalen Gemeinschaft seit Monaten Sorgen bereitet, bezieht sein Kühlwasser aus dem Stausee des Kachowka-Wasserkraftwerks.

Verschwindet der Stausee, kann das AKW nicht mehr gekühlt werden. Im Gegensatz zum Atomkraftwerk Saporischschja, das seit Wochen nicht mehr am Netz ist, produziert das Wasserkraftwerk Kachowka auch unter russischer Besatzung noch Strom. Die Netze zwischen den besetzten und den freien Gebieten der Ukraine sind noch nicht getrennt.

Plant Russland eine False-Flag-Operation?

Schwerwiegende Auswirkungen hätte die Sprengung des Damms auch für die Krim: Oberhalb der Staumauer beginnt der Nordkrim-Kanal, der für die Wasserversorgung der Halbinsel ungeheuer wichtig ist. Wie wichtig, haben deren Bewohner erlebt, als die Ukraine den Kanal nach der Annexion der Krim durch Russland 2014 abgeriegelt hatte. Sowohl die Landwirtschaft auf der Krim als auch die Bevölkerung mussten deshalb mit Einschränkungen bei der Wasserversorgung leben. Nach der Eroberung des Chersoner Gebiets durch die russischen Angreifer gehörte die Wiederöffnung des Kanals im Frühjahr zu den ersten Maßnahmen der Besatzungsmacht. Befüllt werden kann er jedoch nur, wenn der Kachowka-Stausee voll ist. Die Verminung des Staudamms zeige daher „das wirkliche Verhältnis Russlands zu unserer ukrainischen Krim“.

Der Äußerung Selenskyjs war am Dienstag die Behauptung des russischen Generals Sergej Surowikin im russischen Fernsehen vorausgegangen, die Ukraine plane einen massiven Raketenangriff auf die Staumauer und wahllose Attacken auf die Stadt. Die angeblich von den ukrainischen Streitkräften ausgehende Gefahr für die Zivilbevölkerung in Cherson wurde dann von den Besatzungsbehörden und der russischen Propaganda als Grund für die von ihnen angeordnete teilweise Evakuierung des Gebiets genannt.

Der amerikanischen Thinktank Institute for the Study of War (ISW) vermutete, mit diesen orchestrierten Äußerungen wolle Russland die Voraussetzungen für sogenannte False-Flag-Operationen schaffen: Eine Sprengung des Staudamms, die dann den Ukrainern zugeschrieben werden sollte. Das könnte dann Sinn ergeben, wenn die in diesem Gebiet unter Druck stehenden russischen Truppen sich weiter zurückziehen müssen. Zum einen, so das ISW, könnte eine solche Katastrophe die Nachrichten über eine weitere Niederlage der russischen Truppen überlagern, zum anderen könnten die Überflutungen den Rückzug decken.

Die Sprecherin des Kommandos Süd der ukrainischen Streitkräfte äußerte am Freitag gegenüber ukrainischen Medien, die Verminung des Damms und der Stromaggregate sei bekannt. Doch vermutlich behielten sich die Russen einen solchen Schritt für den „Extremfall“ vor, etwa wenn ihre Verteidigungslinie im Gebiet Cherson zusammenbreche.

Der Kachowka-Staudamm ist auch von großer militärischer Bedeutung. Über ihn führt eine der wenigen Brücken über den Unterlauf des Dnipro. Diese Verkehrsverbindungen hat die ukrainische Armee seit dem Sommer ebenso wie die Antoniwka-Brücke in Cherson regelmäßig mit Raketen attackiert, um die Nachschubwege der Besatzer zu stören. Die Straße über den Damm ist mutmaßlich zerstört. Die Struktur des Damms soll jedoch bisher nicht beschädigt worden sein.