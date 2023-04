Die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk hat Ukrainer in russisch besetzten Gebieten indirekt angesichts der bevorstehenden ukrainischen Offensive zur Flucht aufgefordert. „Ich rate den Ukrainern in den vorübergehend besetzten Gebieten, entweder in Drittländer zu gehen oder sich vorzubereiten“, schrieb sie ohne weitere Details auf Telegram. „Sie wissen, was zu tun ist, passen Sie auf sich und Ihre Kinder auf.“

„Die Beamten der Besatzer haben noch etwas Zeit, von dort wegzukommen“, fuhr Wereschtschuk fort. Einige von ihnen seien bereits dabei, ihre Sachen zu packen. „Es wäre schön, wenn sie ihre Kollaborateure mitnehmen würden.“

USA und Frankreich hoffen auf Chinas Hilfe

US-Präsident Joe Biden und sein französischer Kollege Emmanuel Macron hoffen auf die Mithilfe Chinas, um die Bemühungen um ein Ende des Kriegs in der Ukraine zu „beschleunigen“. Ein Telefonat der Präsidenten habe den „gemeinsamen Willen Frankreichs und der Vereinigten Staaten“ gezeigt, die Chinesen dazu zu verpflichten, „mit uns das Ende des Krieges in der Ukraine zu beschleunigen und einen dauerhaften Frieden aufzubauen“, wie am Mittwoch aus französischen Diplomatenkreisen verlautete.

Das Telefonat erfolgte wenige Stunden vor der Abreise Macrons zu einem Staatsbesuch in China. In dem Gespräch äußerten der US- und der französische Präsident auch den Wunsch, „von den Chinesen einen Beitrag zu den globalen Bemühungen um Nord-Süd-Solidarität zu erhalten“ und „mit China eine gemeinsame Agenda zu Klima und Biodiversität aufzubauen“.

Macron wird während seines Aufenthalts in China von Mittwoch bis Samstag auch Gespräche mit seinem Amtskollegen Xi Jinping führen. Dieser könnte aufgrund seiner guten Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin bei den Bemühungen um ein Ende des Kriegs in der Ukraine möglicherweise ausschlaggebend sein.

Baerbock: Russland hat „genau das Gegenteil erreicht“

Nach den Worten von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat Russland mit seinem Angriff auf die Ukraine und dem daraus resultierenden NATO-Beitritt Finnlands genau das Gegenteil von dem erreicht, was es eigentlich wollte. „Hätte Russland nicht mit allen Regeln der internationalen Ordnung, mit unserer europäischen Friedensordnung gebrochen, dann wäre dieser Beitritt von Finnland und hoffentlich auch bald Schweden nicht gekommen“, sagte Baerbock am Dienstagabend in der Sendung „RTL Direkt“. Aber der Angriffskrieg habe dazu geführt, „dass Russland genau das Gegenteil erreicht hat [von dem], was es eigentlich wollte“, fügte sie hinzu.

Finnland, das eine über 1000 Kilometer lange Grenze zu Russland hat, habe immer gesagt: Wir sind bündnisfrei, wir wollen mit unseren Nachbarn in Frieden leben, erklärte Baerbock. „Aber durch einen russischen Angriffskrieg auf ein anderes Nachbarland hat sich natürlich diese Situation komplett verändert“, sagte Baerbock. Jetzt komme es darauf an, Finnland deutlich zu machen: „Wir stehen an eurer Seite, wir stehen für eure Sicherheit gemeinsam ein.“

Baerbock sieht im NATO-Beitritt Finnlands einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Militärbündnisses. Für die Finninnen und Finnen sei heute „ein Tag, wo sie wieder sicherer leben können“, sagte die Außenministerin.