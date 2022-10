Nach Vergeltungsdrohung : Russische Angriffe auf zahlreiche ukrainische Städte

Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es am Montagmorgen zu schweren Explosionen gekommen. Es habe mehrere Einschläge gegeben, berichtete Bürgermeister Vitali Klitschko. Zum Teil sei „kritische Infrastruktur“ getroffen worden. Auf Bildern in sozialen Netzwerken waren verschiedene Straßenkreuzungen in der Innenstadt zu sehen, an denen Autos brannten und Gebäude teilweise zerstört waren. „Eine der Raketen ist beim Gruschewski-Denkmal in der Wolodymyr-Straße heruntergekommen. Die Rettungskräfte sind an der Arbeit“, teilte der Berater des Innenministeriums, Anton Geraschtschenko, mit. Die Wolodymyr-Straße liegt direkt im Zentrum Kiews.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Auch ein Büroturm, in dessen oberen Etagen sich nach unbestätigten Berichten Konsularbüros der deutschen Botschaft befinden sollen, wurde offenbar von einer Rakete getroffen. Andere Bilder zeigen Rauchsäulen über der Stadt. Die Zahl der Explosionen war zunächst unklar. Einige Augenzeugen berichteten von drei bis vier Einschlägen.

Kiew ist seit Beginn der russischen Invasion im Februar mehrfach von Raketen getroffen worden. Allerdings waren Angriffe auf das Zentrum der Hauptstadt selbst während der Hochphase des Kampfes um Kiew die Ausnahme.

Im ganzen Land war am Montagmorgen Luftalarm zu hören. Einschläge wurden aus zahlreichen Städten gemeldet. Der Regionalgouverneur von Lemberg teilte einen Angriff auf die westukrainische Stadt mit, die nahe der polnischen Grenze liegt. Medien berichten zudem von Explosionen unter anderem in Dnipro, Kharkiw, Ternopil, Schytomyr, Rivne und Chmelnyzkyj. „Im Gebiet Chmelnyzkyj sind Explosionen zu hören. Die Flugabwehr ist im Einsatz“, teilte auch der dortige Gouverneur, Serhij Hamalij, mit. Zu möglichen Opfern machte er keine Angaben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf Telegram von mehreren Toten und Verletzten. Russland versuche, die Ukraine zu vernichten. Allein in Kiew wurden nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen getötet. Mindestens zwölf Menschen seien zudem verletzt worden, teilt die Polizei auf Facebook mit.

Vergeltungsdrohung aus Moskau

Am Sonntagabend hatte Wladimir Putins Stellvertreter im russischen Sicherheitsrats, Dmitrij Medwedjew, der Ukraine Vergeltung für die Explosion auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke angedroht. Am Samstagmorgen hatte eine Explosion die 19 Kilometer lange Brücke, die Russland und die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim verbindet, schwer beschädigt. Nach offiziellen Angaben aus Moskau starben drei Menschen. Putin hatte am Sonntag von einem „Terroranschlag“ auf die Brücke gesprochen und – wie auch Medien in Kiew – den ukrainischen Geheimdienst SBU verantwortlich gemacht.

Die SBU-Zentrale liegt im Stadtzentrum in Kiew. Die Machtzentrale in Moskau hatte wiederholt gedroht, Kommandostellen in der ukrainischen Hauptstadt ins Visier zu nehmen, wenn der Beschuss russischen Gebiets nicht aufhöre.

Medwedjew hatte am Sonntag gesagt: „Alle Berichte und Schlussfolgerungen sind gemacht. Russlands Antwort auf dieses Verbrechen kann nur die direkte Vernichtung der Terroristen sein.“ Er äußerte sich in einem Interview der kremlnahen Journalistin Nadana Friedrichson. „Darauf warten die Bürger Russlands“, meinte er vor einer geplanten Sitzung des Sicherheitsrats an diesem Montag, die Putin leiten wird.

Mehr zum Thema 1/

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba nannte Russlands Putin nach den Angriffen „einen Terroristen, dessen Sprache Raketen sind“. Dies zeige die Serie russischer Raketenangriffe, schreibt Kuleba auf Twitter. Putins einzige Taktik sei Terror gegen friedliche ukrainische Städte, aber er werde die Ukraine nicht zerstören. Die Raketenangriffe seien auch Putins Antwort auf alle Beschwichtiger, die mit ihm über Frieden reden wollten.