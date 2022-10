Lage in der Ukraine : Kiew erwartet keinen russischen Abzug aus Cherson

Der Westen glaubt den Behauptungen Russlands nicht, dass Kiew eine „schmutzige Bombe“ in der Ukraine zünden will. Dort erwartet man einen heftigen Kampf um Cherson.

Ukrainische Soldaten in der Nähe des Ortes Borivske in der Region Charkiw am 23. Oktober 2022. Bild: AFP

Die Ukraine hat die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) aufgefordert, Beobachter an die Orte in der Ukraine zu schicken, wo nach russischen Angaben eine „schmutzige Bombe“ entwickelt werde. Generaldirektor Rafael Grossi habe zugestimmt, schrieb der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Montag auf Twitter. Um welche Orte es sich genau handelt, schrieb er nicht. Von der IAEA gab es noch keine Bestätigung für eine solche Mission. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte am Sonntag in Telefonaten mit mehreren Amtskollegen aus NATO-Staaten behauptet, Kiew plane die Zündung eines mit radioaktivem Material versetzten konventionellen Sprengkörpers.

Othmara Glas Volontärin



Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) zeigte sich nach Schoigus Äußerungen tief besorgt. Der Westen müsse geschlossen zum Ausdruck bringen, dass jeder Einsatz derartiger Nuklearwaffen ein „Überschreiten von roten Linien“ wäre, sagte Lambrecht am Montag im baden-württembergischen Calw bei einem Besuch beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr. „So etwas darf nicht geschehen.“

Sorge, dass Russland „schmutzige Bombe“ zündet

In einer gemeinsamen Erklärung von Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten, die am Sonntag nach den Gesprächen mit Schoigu veröffentlicht wurde, bekräftigen die drei Regierungen ihre Unterstützung für die Ukraine. „Unsere Länder machten deutlich, dass wir alle die offenkundig falschen Behauptungen Russlands zurückweisen, die Ukraine bereite den Einsatz einer schmutzigen Bombe auf ihrem eigenen Territorium vor.“ Die Äußerung Schoigus nährt allerdings die Befürchtung, Russland könne seinerseits den Einsatz einer derartigen Waffe planen.

Derweil geht die ukrainische Gegenoffensive im Osten und Süden der Ukraine weiter. Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte haben diese schon mehr als 90 Ortschaften mit 12.000 Einwohnern in der Region Cherson befreit. Dass die Russen sich aus der gleichnamigen Großstadt zurückziehen, erwarten die Ukrainer trotz entsprechender Berichte aber nicht.

Die russische Armee bereite sich vielmehr auf eine Verteidigung der Stadt vor, sagte der Leiter des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, am Montag in der Onlinezeitung „Ukrainska Prawda“. „Die russischen Besatzer erwecken nur die Illusion, dass sie Cherson verlassen, tatsächlich bringen sie aber neue Militäreinheiten dorthin.“ Budanow sieht in den russischen Informationen zum Abzug der Besatzungsverwaltung und der russischen Banken sowie zur Räumung von Krankenhäusern eher ein Ablenkungsmanöver.

Außerdem rief die russische Militärverwaltung in Cherson auf ihrem Telegram-Kanal die „freiwillig“ verbliebenen Männer dazu auf, sich einer paramilitärischen Heimatwehr anzuschließen. Der von Russland eingesetzte Gebietschef Wolodymyr Saldo sagte zuvor, dass Cherson eine „Festung“ werden solle.