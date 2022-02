Konflikt mit Russland : Erdogan versichert der Ukraine seine Unterstützung

Die Türkei will einen militärischen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland verhindern. Als Vermittler kommt das NATO-Mitglied aber kaum in Frage.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag in Kiew Bild: Reuters

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat der Ukraine bei seinem Besuch in Kiew im Konflikt mit Russland die Unterstützung seines Landes zugesagt. Er bekräftigte aber auch seine Bereitschaft, zwischen Kiew und Moskau zu vermitteln. Der russische Präsident Wladimir Putin hat dieses Angebot zwar zurückgewiesen. Vor seinem Abflug nach Kiew sagte Erdogan jedoch am Donnerstag, Putin werde nach seiner Rückkehr aus Peking in den kommenden Tagen in Ankara zu Gesprächen mit ihm erwartet.

Es ist das sechste Mal, dass sich Erdogan mit Präsident Wolodymyr Selenskyj seit dessen Amtsantritt 2019 trifft. Es wurden in Kiew mehrere bilaterale Abkommen unterzeichnet. Mit dem neuen Freihandelsabkommen wolle man das bilaterale Handelsvolumen um mehr als ein Viertel auf mehr als zehn Milliarden Dollar anheben, hieß es in den vergangenen Tagen in der türkischen Medien. Türkische Unternehmen gehören zu den größten Investoren in der Ukraine.

Ausbau der Rüstungskooperation

Im Mittelpunkt stehen jedoch Abkommen zum Ausbau der Rüstungskooperation. Dabei will der türkische Drohnenhersteller Baykar, der die Kampfdrohne TB2 produziert, mit dem ukrainischen Turbinenhersteller Motor Sitsch zusammenarbeiten. Dieser hat sich bereits verpflichtet, Motoren für die neue Kampfdrohne Akinci von Baykar zu liefern.

Baykar hat seit 2018 zwölf Dohnen des Typs TB2 an die Ukraine geliefert. Die ukrainische Armee setzt sie gegen die von Russland unterstützten Separatisten im Donbass ein. Dabei sollen die Drohnen im vergangenen Oktober eine Haubitze der Separatisten zerstört haben. In einem Telefonat mit Erdogan soll Putin sich am 3. Dezember über diese „Provokation“ beschwert haben. Die Lieferung von Kampfdrohnen an die Ukraine ist nur ein Grund, weshalb Putin eine Vermittlung der Türkei ablehnt. Denn das NATO-Mitglied Türkei unterstützt die Haltung des Bündnisses in dem Konflikt um die Ukraine. Zudem hat Erdogan in den vergangenen Tagen abermals die Bedeutung der territorialen Souveränität der Ukraine betont und eine Anerkennung der Krim als russisches Staatsgebiet abgelehnt.

Erdogan geht eine Gratwanderung. Nicht nur, dass Ankara das russische Luftabwehrsystem S400 gekauft hat. Die Türkei bezieht 40 Prozent ihres Erdgases aus Russland und hat dazu keine Alternative. Zudem stellt Russland traditionell die größte Gruppe an Urlaubern in der Türkei, und Russland ist für die türkische Landwirtschaft ein sehr wichtiger Absatzmarkt. Andererseits spricht sich Erdogan für eine größere Präsenz der NATO in der Region um das Schwarze Meer aus. Die Türkei ist beunruhigt, dass Russland seit der Annexion der Krim die Präsenz seiner Kriegsflotte im Schwarzen Meer massiv ausgebaut hat.