Krieg in der Ukraine : Beschweigen der russischen Aggression

Bei der Generalaudienz vom Mittwochmorgen hatte Papst Franziskus eindringlich an den guten Willen der Konfliktparteien in der Ukraine-Krise appelliert und für Aschermittwoch in aller Welt zum Gebet und Fasten für den Frieden in der Ukraine aufgerufen. So wenig wie der Appell Wirkung zeigte, so wenig dürften Gebet und Fasten den erwünschten Erfolg haben: Seit Donnerstag herrscht Krieg in der Ukraine, und bis Aschermittwoch wird kaum Frieden einkehren.

Am Donnerstag sagte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, angesichts der jüngsten Entwicklungen in der Ukraine-Krise wirkten die Worte des Papstes vom Vortag „noch deutlicher und eindringlicher“. Von „großem Schmerz, Angst und Sorge“ habe der Heilige Vater gesprochen und alle Beteiligten aufgefordert‚ „alles zu unterlassen, was noch mehr Leid über die Bevölkerung bringt, das friedliche Zusammenleben gefährdet und das Völkerrecht diskreditiert“. Dieser Appell gewinne „nach dem Beginn der russischen Militäroperationen auf ukrainischem Gebiet an Dringlichkeit“, versicherte Parolin. Die „tragischen Szenarien, die alle befürchtet haben“, seien nun „leider Wirklichkeit geworden“. Aber noch gebe es „Raum für Verhandlungen, Raum für die konkrete Umsetzung einer Weisheit, die verhindert, dass parteiische Interessen die Oberhand gewinnen“.