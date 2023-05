Vermummte in Militärkleidung stürmen in den Innenhof eines eingeschossigen Gebäudes. Dort drückt sich ein beleibter Mann mit erhobenen Händen an die Wand. Er trägt ein rotes T-Shirt und eine Jogginghose, sein Gesicht ist verpixelt. Ein Bewaffneter tastet den Verdächtigen von hinten ab. In einer zweiten kurzen Videosequenz sieht man einen weiteren Mann auf einer Wiese liegen. Mit Sturmgewehren im Anschlag eilen die Vermummten an ihm vorbei.

Die kurzen Videos sind mit spannungsvoller Musik unterlegt. Veröffentlicht wurden sie vom ukrainischen Geheimdienst SBU. Sie zeigen die Festnahme zweier Männer, Vater und Sohn, im südukrainischen Gebiet Cherson. Ihnen wird die Kollaboration mit den russischen Besatzungstruppen vorgeworfen. Neben den Festnahmevideos veröffentlichte der SBU auch Screenshots und Telefonmitschnitte.

Darauf ist zu hören, wie der jüngere Verdächtige verspricht, die Koordinaten ukrainischer Stellungen weiterzugeben. Laut dem Geheimdienst gab der Sohn nach der Rückeroberung des Dorfes regelmäßig geheime Informationen an russische Soldaten weiter. Der Vater hingegen habe während der Besatzung für das russische „Landwirtschaftsministerium der Region Cherson“ gearbeitet. Vor ihrer Festnahme hätten beide ihre Flucht auf die andere Seite der Front geplant.

Sie wollten die Menschen russifizieren

Etwa ein halbes Jahr ist es her, dass sich die russischen Truppen im Süden der Ukraine auf die linke Uferseite des Dnipro zurückzogen. Seither beschießen sie täglich Städte und Dörfer auf der ukrainischen Seite der Front. Die Bevölkerung Chersons hatte zuvor mehr als acht Monate lang unter russischer Besatzung gelebt. In dieser Zeit waren die Bewohner Demütigungen, Willkür und Folter ausgesetzt.

Sie wurden Zeugen des brutalen Versuchs Moskaus, die eigene Herrschaft über das Gebiet auf Dauer zu konsolidieren. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte Cherson im September mit einer prunkvollen Inszenierung zu russischem Staatsgebiet erklärt. Damit Russland „für immer bleibt“, wie es auf den Propagandaplakaten hieß, versuchte man, die Bewohner zwangsweise zu russifizieren: Mit russischen Pässen, patriotischem Schulunterricht, Renten in Rubel.

Bei der Verwaltung des besetzten Territoriums war Russland auf die Unterstützung lokaler Helfer angewiesen. In nahezu jedem Dorf dienten sich Menschen den Besatzern an. Sie halfen bei der Organisation der Pseudoreferenden und besetzten Posten innerhalb der neu geschaffenen Verwaltungsstrukturen. Auch viele Verschleppungen gingen auf Hinweise von Kollaborateuren zurück. Dennoch gelang es den Besatzern bei vielen ihrer Maßnahmen bis zuletzt nicht, sie ganz durchzusetzen, so etwa die Einführung des Rubels als Zahlungsmittel.

Weil auch bei Russlands Armee an der Südfront die Erfolge ausblieben, planten viele Kollaborateure schon lange vor dem russischen Rückzug ihren Umzug auf die Krim. Doch längst nicht alle hatten dafür die nötigen Mittel. Immerhin hatten nicht nur einflussreiche Geschäftsmänner die Seiten gewechselt – sondern auch Bauern und Lehrerinnen, die in niedrigen Positionen das Besatzungsregime stützten. Bereits kurz nach der Befreiung sah man ukrainische Soldaten mit Zetteln in den Händen durch die Dörfer laufen und an Türen klopfen. Es war der Beginn der Suche nach denjenigen, die mit den Russen gemeinsame Sache gemacht hatten.