Gegenoffensive läuft : Wenn Kiews Eliteeinheit auf der Krim zuschlägt

In den vergangenen Wochen kam es zu mehreren großen Explosionen auf der Krim, die verheerende Zerstörungen zur Folge hatten. Betroffen waren unter anderem der Militärflughafen Saki und ein Munitionslager der russischen Streitkräfte bei Dschankoj. Weitere Explosionen fanden nahe dem Militärflughafen Belbek in der Nähe von Sewastopol und unweit von Kertsch statt, wo die von Moskau erbaute Brücke das russische Festland mit der Krim verbindet. In mehreren Fällen waren bei den Angriffen auch Drohnen im Einsatz.

Nach Angaben amerikanischer und europäischer Geheimdienste handelt sich bei diesen Attacken um das Werk einer ukrainischen Eliteeinheit, die hinter den Linien agiert. Und auch das russische Verteidigungsministerium hat zugegeben, dass es sich bei zumindest einigen Vorfällen um „Sabotage“ gehandelt habe. Unter anderem wurden im Freien gelagerte große Munitionsbestände der russischen Streitkräfte zerstört.

Dass eine Sabotageeinheit der Ukraine auf der Krim zuschlagen kann, ist für den russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Desaster. Niemand hatte auf russischer Seite erwartet, dass es dazu kommen könnte, es galt sogar als ausgeschlossen. Schließlich ist die annektierte Halbinsel aus Sicht der Russen ein fester Bestandteil des eigenen Staatsgebietes und damit unangreifbar. Tausende russische Touristen machten auch dieses Jahr Urlaub auf der Krim, viele verließen sie nach den Explosionen fluchtartig.

Die Angriffe sorgten für große Unruhe im russischen Militär, das sich zu Gegenmaßnahmen gezwungen sah. Wenn der Gegner auf der Krim zuschlagen kann, wo wird er es sonst noch tun? Auf den russischen Militärbasen wurde die höchste Warnstufe ausgerufen – bis in den hohen Norden des Landes.

Putin: Bevölkerung aus dem Krieg heraushalten

Für die Ukrainer ist die Halbinsel weiterhin ihr (wenn auch besetztes) Staatsgebiet, Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nun noch einmal bekräftigt, dass auch sie zurückerobert werden soll. Besonders schlimm für die russische Seite: Die Angriffe auf der Krim zerstörten das im Innern verbreitete Bild einer Sonderoperation, die allein in der Ukraine abläuft, von der aber das russische Staatsgebiet und dessen Bewohner nicht betroffen sind. Wenn es den Russen aber schon nicht gelingt, Ruhe auf der Krim zu garantieren, wie sieht es damit dann in den „Volksrepubliken“ von Donezk und Luhansk aus, die Russland gern seinem Gebiet zuschlagen möchte, und in den russisch besetzten Gebieten, in denen es seine staatliche Ordnung errichten will?

Die Sabotageakte auf der Krim hätten Putin die Möglichkeit gegeben, den Krieg weiter zu eskalieren, mit einer großen militärischen Antwort zu reagieren. Einen Vorwand dazu hätte er gehabt. Doch Putin hat es nicht getan. Als plausibler Grund dafür kann gelten, dass er an dem Narrativ einer Sonderoperation festhält, so wie es der Geheimdienst FSB geplant hat. Die russische Bevölkerung soll den Krieg zwar unterstützen, zugleich soll sie aber aus ihm herausgehalten werden. Das gilt besonders für das europäische Russland diesseits des Urals, noch mehr für die Hauptstädte Moskau und Sankt Petersburg. Das ist auch der Grund, warum Putin keine Generalmobilmachung will, die alle Männer treffen würde.

Das heißt nicht, dass in der russischen Armee die Stimmung stabil ist. Im Gegenteil: Die Moral gilt als schlecht. Die Soldaten kennen wohl die wirkliche Lage, nicht zuletzt die hohe Zahl an Gefallenen, die wohl an die 20.000 reicht. Im fast zehn Jahre dauernden Krieg der Sowjetunion in Afghanistan von 1979 bis 1989 fielen nach offiziellen Angaben knapp 14.500 russische Soldaten. Diesen Blutzoll hat Russland in der Ukraine in einem halben Jahr erreicht.

Viele kleine Aktionen halten die Hoffnung aufrecht

Auch im Osten der Ukraine geht es für Russland nicht so schnell voran wie geplant. Donezk und Luhansk hätten längst eingenommen sein, die russischen Streitkräfte weit in den Süden vorstoßen sollen. Doch die ukrainische Armee hat die Offensive im Donbass gestoppt. Hinzu kommen nun zwar bisher nicht durchschlagende, aber doch bemerkenswerte Erfolge der ukrainischen Truppen in der Gegend um Cherson. Die Behörden der russischen Besatzer in der Region teilten am Montag mit, dass sie ihre Pläne für ein Referendum über die Zugehörigkeit zu Russland einstweilen stoppen.

Die ukrainischen Streitkräfte sind in der Lage, die russische Armee zu beschäftigen, ihr die Handlungsfreiheit zu nehmen. Zusammen mit den Aktionen auf der Krim lässt sich konstatieren, dass die ukrainische Gegenoffensive längst begonnen hat, auch wenn sie aus vielen kleinen Aktionen besteht. Für Selenskyj und die ukrainische Führung sind diese kleinen Siege wichtig. Sie machen einen optimistischen Ausblick möglich, halten die Hoffnung der Bevölkerung auf den großen Sieg aufrecht. Angesichts der Erfolge der hybriden Gegenoffensive sieht Kiew sogar die Möglichkeit, Territorium zurückzugewinnen. Die ukrainische Führung ist deshalb derzeit an Verhandlungen nicht interessiert.

Das Gleiche gilt für die Russen. Putin wird erst einmal versuchen, das bisher Erreichte zu halten. Eine Eskalation der Kriegsführung, die sich das russische Militär wünscht, steht offenbar nicht an, der Abnutzungskrieg geht weiter. Die russische Führung plant erst einmal nur für die nächsten Monate. Sie hofft auf den Winter: darauf, dass die hohen Energiepreise die EU-Staaten mürbe machen, dass die Wahlen in Italien eine rechtspopulistische Regierung hervorbringen, dass die Proteste von ganz rechts und ganz links mit aktiver Unterstützung Moskaus zunehmen und die Stimmung kippt, dass der Westen ermüdet und sich entzweit.