Ukrainer in der EU : Alles, nur keine Quote

Vorerst in Sicherheit: Kriegsvertriebene aus der Ukraine, nachdem ihr Bus am Montag die polnische Grenze bei Medyka überquert hat. Bild: AFP

Fast vier Millionen Menschen haben die Ukraine seit dem russischen Angriff am 24. Februar verlassen, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk am Montag meldete. Eine Million von ihnen sind nach Angaben der EU-Kommission weiter nach Westen gewandert, die meisten blieben jedoch nahe ihrer Heimat. Polen schultert mit 1,5 Millionen Menschen die größte Last. Aber wie lange kann das gut ge­hen? Wann sind die Kapazitäten erschöpft, und welche Hilfe brauchen diese Staaten jetzt? Das waren die großen Fragen, als die EU-Innenminister am Montag zusammenkamen.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Die Bundesregierung hatte sich vorher schon weit aus dem Fenster gelehnt. „Das Ziel muss eine Verteilung der Geflüchteten innerhalb Europas nach festen Quoten sein“, hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser am 18. März gefordert. Außenministerin Annalena Baerbock machte sich vorige Woche für eine „solidarische Luftbrücke“ stark, über die alle Mitgliedstaaten verpflichtend Geflüchtete aufnehmen sollten. Die Zahl pro Land werde „in die Hunderttausende“ gehen müssen. Dafür habe sie beim Treffen mit ihren Kollegen „viel Zuspruch bekommen“, behauptete Baerbock.