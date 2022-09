Neue Lieferungen zugesagt : Bitte Kiews nach Leopard-2-Panzern bleibt ohne Antwort

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht kündigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an. Die Rede ist von Raketenwerfern und gepanzerten Fahrzeugen – nicht aber von Panzern.

Die Ukraine erhält von Deutschland weitere Raketenwerfer und geschützte Transportfahrzeuge; auf die Bitte der Kiewer Regierung zur Lieferung von Leopard-2-Panzern gibt es jedoch weiterhin keine deutsche Antwort. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) kündigte die Lieferung von zwei weiteren Mars-Raketenwerfern an die Ukraine nebst 200 Raketen sowie die Abgabe von 50 gepanzerten Transportern vom Typ Dingo zu Beginn einer Bundeswehrtagung vor den Kommandeuren der Bundeswehr in Berlin an. Sie sagte, es „macht Mut, zu sehen, welche Erfolge die Ukraine gerade auch mit Hilfe deutscher Waffen“ bei der Offensive im Osten und Süden des Landes erzielen könne.

Die Ministerin teilte weiter mit, ein verabredeter Ringtausch mit Griechenland stehe kurz vor der Verwirklichung. Demnach werde die griechische Seite 40 Schützenpanzer des sowjetischen Typs BMP1 an die Ukraine liefern und dafür von deutschen Rüstungsherstellern 40 Panzer vom Typ Marder erhalten, jenes Schützenpanzers, den die Bundeswehr ausmustert und durch den Typ Puma ersetzt.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte am Vortag im Gespräch mit der F.A.Z. eine zügige Entscheidung über die Lieferung von Kampfpanzern angemahnt und verstärkt auch die Lieferung von Ausrüstung ins Gespräch gebracht, die nicht aus den Beständen der Bundeswehr stammt, sondern direkt von der Rüstungsindustrie ausgeliefert würde. Baerbock nannte als Beispiel die Munition für den Flugabwehr-Panzer Gepard, deren alte Bestände offenbar zur Neige gehen.

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, der CSU-Europaabgeordnete Manfred Weber, unterstützte am Donnerstag die Forderung nach der Lieferung deutscher Kampfpanzer. Weber sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die ukrainische Armee zeige, dass sie mit der richtigen Hilfe den Krieg gewinnen könne; „deshalb sollte die Bundesregierung den Weg für die Lieferung von Kampfpanzern frei machen“. Dies könne den Krieg verkürzen und das Leid begrenzen.

Lambrecht sagte am Donnerstag, die Unterstützung der Ukraine mit Mars und Dingo werde die „Bundeswehr nicht schwächen“; es werde weiterhin gelingen, die deutschen Verpflichtungen in der NATO zum Schutz der östlichen Bündnispartner einzuhalten und dabei „verlässlich“ zu sein. Sie gab damit zu verstehen, dass sie an ihrer Linie festhält, weitere Lieferungen aus den Beständen der Bundeswehr an die ukrainische Armee eher in geringem Umfang vorzusehen.

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands André Wüstner sagte im Blick auf die Ausstattung der Bundeswehr, trotz des vom Bundestag beschlossenen Sonderprogramms für die Streitkräfte in Höhe von 100 Milliarden Euro sei die Bundeswehr noch nicht von ihren Ausrüstungsmängeln befreit. Die Armee leiste zwar Gutes an der Ostflanke der NATO, etwa durch die Truppenstationierungen in Litauen, und bei Auslandseinsätzen wie in Mali. Doch die beschlossenen finanziellen Mittel müssten erst in Beschaffungsverträge investiert werden.

Wüstner sagte, „Momentan sind wir noch im freien Fall“. Er verlangte überdies, die höheren finanziellen Mittel für die Bundeswehr müssten auch nach dem Ende des 100-Milliarden-Programms weiter gewährt werden; der Wehretat müsse in der nächsten Legislaturperiode bei 75 Milliarden Euro im Jahr liegen.

Auch die Verteidigungsministerin argumentierte vor den Kommandeuren der Bundeswehr so. Sie sagte, mit dem Sonderprogramm würden dringende Investitionen für die Bundeswehr möglich, etwa die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Aber „wenn die Zeitenwende nachhaltig sein soll, werden wir dauerhaft mehr ausgeben müssen“, stellte sie fest.

Die Investitionen zögen Folgekosten für die Wartung und den Übungsbetrieb nach sich, zudem gebe es weitere Fähigkeitslücken der Truppe, die durch neue Beschaffungen geschlossen werden müssten. Es gelte, die deutschen Verteidigungsbeiträge, die an die NATO gemeldet worden seien, zu sichern und „die vollständige Einsatzbereitschaft der Bundeswehr“ herzustellen.

Lambrecht sagte, die Streitkräfte müssten „kaltstartfähig“ werden. Es gelte auch, die Personalbindung in der Truppe zu verbessern und die Beschaffungsverfahren zu beschleunigen. Die Zeitenwende bei der Bundeswehr verlange „kontinuierliche Arbeit“, sagte die Verteidigungsministerin; bisher seien lediglich erste Schritte unternommen worden. Sie lobte die Unterstützung der Bevölkerung, die in ihrer „großen Mehrheit“ erkannt habe, „wir brauchen militärische Stärke“. Die Bereitschaft der Bevölkerung, das mitzutragen, sei „so groß wie lange nicht mehr. Es herrsche die Einsicht, dass zur Entschärfung von Konflikten „eine Position der Stärke“ notwendig sei.