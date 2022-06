Kriegs-Update : Ukraine dementiert Tod zahlreicher Offiziere durch Raketenangriff

Ruinen in Lysychansk, der Schwesterstadt von Sewerodonezk, am Wochenende Bild: EPA

Die ukrainischen Streitkräfte sind dem Eindruck entgegengetreten, dass der russischen Seite ein schwerer Schlag gegen sie gelungen sei. Das russische Verteidigungsministerium hatte zum Wochenbeginn behauptet, die russischen Truppen hätten im Gebiet Dnipropetrowsk einen Führungsgefechtsstand der Ukraine mit Raketen zerstört. Dabei seien „mehr als 50 Generäle und Offiziere“ getötet worden, teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums mit. Aus der ukrainischen Armee hieß es am Montag gegenüber F.A.Z., die Angaben entsprächen nicht den Tatsachen. Es handle sich um eine „Falschmeldung“.

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik Folgen Ich folge





Bestätigt wurden von ukrainischer Seite indessen weitere Gebietsverluste im äußersten Osten des Donbass-Front­bogens. Nahe der seit Wochen heftig um­kämpften Großstadt Sewerodonezk sei es russischen Truppen gelungen, das Dorf Metjolkin einzunehmen. Der Gouverneur des Luhansker Gebiets Serhij Gajdaj teilte am Montag auf seinem Telegram-Kanal mit, der Gegner verstärke seine Re­serven weiter und feuere unablässig auf das Asot-Chemiewerk, in dem Hunderte Zivilisten Schutz gesucht haben sollen. Das russische Verteidigungsministerium hatte bereits am Sonntag die Eroberung der an Sewerodonezk angrenzenden Ortschaft gemeldet, als der ukrainische Ge­­neralstab noch von einem Teilerfolg der Russen sprach. Der Bürgermeister der Stadt berichtete am Montag im ukrainischen Fernsehen von Straßenkämpfen rund um die Uhr. Die meisten Wohngebiete der Stadt befänden sich mittlerweile in russischer Hand, dennoch kontrollierten die Ukrainer weiterhin mehr als ein Drittel des Stadtgebiets, so Oleksandr Strjuk.

Fachleute des amerikanischen Instituts für Kriegsstudien (ISW) gehen davon aus, dass die russischen Kräfte im Raum um Sewerodonezk trotz der erfolgten Massierungen und vielfachen Überlegenheit weiterhin nicht ausreichen, um das letzte Zentrum der ukrainischen Kräfte im Gebiet Luhansk auf der Ostseite des Flusses Siwerskyj Donez vollständig einzunehmen. Laut der jüngsten Lagebeurteilung des ISW liegt das daran, dass offenbar unterbesetzte russische Infanterieeinheiten aus der deutlichen Artillerieüberlegenheit im Häuserkampf kaum Kapital schlagen könnten.

Fachleute des britischen Geheimdienstes machen für Russlands Schwierigkeiten beim Vormarsch in der Ukraine vor allem Schwächen der russischen Luftwaffe verantwortlich. Bislang hätte diese gefährliche Manöver eher vermieden und noch nicht die Lufthoheit erringen können, hieß es im morgendlichen Update des britischen Verteidigungsministeriums auf Twitter. Das habe den Druck auf die zunehmend erschöpften russischen Bodentruppen erhöht.

Den Grund für die Zurückhaltung der russischen Kampfpiloten sieht London in der fehlenden Ausbildung für moderne Kriegseinsätze. Allerdings sind in den vier Monaten seit Kriegsbeginn offenkundig auch zahlreiche russische Militärmaschinen bei den durchgeführten Flugmanövern zerstört worden. Die Ukraine bezifferte die Zahl vernichteter Flugzeuge des Gegners am Montag mit 216. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen.

Mehr zum Thema 1/

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet damit, dass Russland in dieser Woche seine Angriffe noch einmal verstärken wird. Es beginne eine „histo­rische Woche“, so Selenskyj, „wenn wir von der Europäischen Union die Antwort zum Kandidatenstatus der Ukraine hö­ren“. Wegen ihr werde Russland seine „feindlichen Handlungen demonstrativ verstärken“ und dabei nicht nur die Ukraine, sondern auch andere europä­ische Länder ins Visier nehmen. Die ukrainischen Verteidiger aber hielten stand.