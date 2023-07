Der Chef des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 appelliert an russische Diplomaten, Informationen an seinen Dienst zu geben – wenn sie „nicht auf der falschen Seite der Geschichte“ stehen wollen.

Bei einem Besuch in der britischen Botschaft in Prag hat der Chef des britischen Auslandsnachrichtendienstes MI6, Sir Richard Moore, russische Militärangehörige, Nachrichtendienstmitarbeiter und Diplomaten öffentlich zum Geheimnisverrat aufgerufen. Er glaube, dass viele Russen insgeheim abgestoßen sind vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Viele seien darum in einem moralischen Dilemma. „Ich lade Sie ein, das zu tun, was in den letzten 18 Monaten andere bereits getan haben und mit uns zusammenzuarbeiten, unsere Tür ist immer offen“, sagte Moore in seiner Rede, „ihre Geheimnisse sind bei uns sicher.“

Laut Spiegel-Informationen war es war erst Moores zweite öffentliche Rede seit seinem Amtsantritt im Jahr 2020. Er sprach über den „menschlichen Faktor“ in der Geheimdienstarbeit, der heute trotz des technologischen Fortschritts ebenso wichtig sei wie früher. Moore verwies zur Begründung auf den Prager Frühling 1968, als russische Panzer durch Prag rollten.

Auch damals hätten sich sowjetische Geheimnisträger entschieden, mit seinem Dienst zusammenzuarbeiten, einige seien zu außerordentlich wichtigen Quellen geworden. Putins Krieg gegen die Ukraine biete nun einen neuen Anlass für all jene, die nicht „auf der falschen Seite der Geschichte“ stehen wollten.

Informationen weiterzugeben birgt jedoch auch Risiken. Angesprochen auf den Fall Sergej Skripal, einen russischen Überläufer, der gemeinsam mit seiner Tochter 2018 durch russische Agenten im britischen Salisbury mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet wurde, sagte Moore: Quellen könnten sich auf die Diskretion und Professionalität seines Dienstes verlassen. Anders als bei diesem Vorfall „werden unsere Erfolge niemals bekannt“. Skripal und seine Tochter überlebten damals den Angriff, aber eine Frau verstarb, die zufällig mit dem Nervengift in Kontakt gekommen war.