Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat den Mitgliedstaaten vorgeschlagen, ihre Waffenhilfe für die Ukraine auf 20 Milliarden Euro zu erhöhen und für vier Jahre festzuschreiben. Ein neues Ausgabenfenster der Europäischen Friedensfazilität (EPF) „sollte eine nahtlose Fortsetzung der militärischen Unterstützung der Ukraine ermöglichen“, heißt es in einem Vorschlag Borrells, „in der Größenordnung von circa 5 Milliarden Euro pro Jahr für den Zeitraum 2024 bis 2027“. Das eingestufte Papier, das an diesem Donnerstag von den Außenministern erörtert werden soll, liegt der F.A.Z. vor.

Aus der EPF, einem Sondertopf neben dem regulären EU-Haushalt, hat die EU seit dem russischen Überfall auf die Ukraine 5,5 Milliarden Euro aufgewendet, um Waffenlieferungen der Mitgliedstaaten teilweise zu erstatten. Eine weitere Milliarde wurde dafür reserviert. „Die gegenwärtigen Möglichkeiten für die fortgesetzte militärische Unterstützung der Ukraine werden bis September 2023 erschöpft sein“, heißt es in dem Papier.

Die bisher etwa vier Milliarden Euro, die in zwölf Monaten aufgewendet worden seien, reichten künftig nicht mehr aus, „weil sich der Fokus vom Abbau der Lagerbestände auf die Neubeschaffung, die Lieferung anspruchsvollerer militärischer Ausrüstung und sich weiter entwickelnde Bedürfnisse von EUMAM verlagert“. Das ist die Mission zur Ausbildung von bisher 24.000 ukrainischer Soldaten. Sie soll fortgesetzt werden und künftig mit 200 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Es werden schwierige Verhandlungen erwartet

Mit dem Vorschlag will Borrell das Versprechen längerfristiger Sicherheitszusagen einlösen, das der Europäische Rat Ende Juni gegeben hat. Allerdings werden schwierige Verhandlungen erwartet, weil der Vorschlag einstimmig beschlossen werden muss. Ungarn blockiert schon jetzt die Auszahlung einer Tranche von 500 Millionen Euro. Anlass dafür ist ein Streit mit Kiew über die Rolle der größten ungarischen Bank in Russland. Außerdem versucht Budapest so, eingefrorene EU-Mittel freizupressen. Hinzukommt, dass die EU-Kommission im Juni vorgeschlagen hatte, auch den regulären Hauhalt um 99 Milliarden Euro aufzustocken. Diese Verhandlungen würden nun nicht einfacher, hieß es am Mittwoch in Brüssel.

Die EPF war ursprünglich mit 5,6 Milliarden Euro ausgestattet, für die gesamte Finanzperiode von 2021 bis 2027. Die Staaten hatten sich auf den Sondertopf verständigt, weil militärische Ausrüstung nicht aus dem regulären Budget finanziert werden darf. Mit der Unterstützung der Ukraine flossen die Mittel dann viel schneller ab als vorgesehen. Der Fonds wurde deshalb zweimal aufgestockt, in aktuellen Preisen beträgt sein Volumen nunmehr zwölf Milliarden Euro. Knapp die Hälfte dieses Geldes ist für EU-Militäreinsätze und andere Partner eingeplant.

Ein leitender EU-Beamter sagte, die Hilfe solle „auf lange Sicht vorhersehbar sein, „daher reden wir über einen substanziell anderen Geldbetrag“. Nach Angaben des von Borrell geleiteten Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD), der den Topf verwaltet, haben die Mitgliedstaaten für die bisher für die Ukraine freigegebenen 5,5 Milliarden Euro Rechnungen zur Erstattung von mehr als 12 Milliarden Euro eingereicht. Somit liegt die durchschnittliche Erstattungsquote bei 46 Prozent. Zwei Milliarden Euro sind für die Lieferung und Beschaffung von Artilleriemunition vorgesehen. Wie der EAD der F.A.Z. mitteilte, wurden der Ukraine bisher 223.000 Artilleriegranaten und 2280 Raketen zur Verfügung gestellt.