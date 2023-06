Langsam fließt das Wasser des Dnipro im Süden der Ukraine ab, doch noch immer stehen 39 Ortschaften unter Wasser. 21 Menschen kamen laut ukrainischem Innenministerium nach der Zerstörung Kachowka-Staudamms vor zwei Wochen ums Leben. 16 ertranken demnach in den Fluten, fünf gerieten während Rettungsmissionen unter russischen Beschuss. 31 Menschen gelten noch als vermisst, fast 4000 Anwohner wurden in Sicherheit gebracht.

In den von Russland besetzten Gebieten kamen laut dem von Moskau eingesetzten Verwalter 41 Menschen ums Leben, 8000 Menschen wurden evakuiert. Kiew geht hingegen von mindestens 500 Toten allein in der Stadt Oleschky am Ostufer des Dnipro aus. „Die Menschen starben, weil die Besatzer sich weigerten, diejenigen ohne russischen Pass zu evakuieren“, heißt es in einer Mitteilung des Nationalen Widerstandszentrums vom Dienstag.