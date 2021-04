Konflikt mit Russland : Ukraine bittet Nato um militärische Hilfe

Laut der ukrainischen Regierung hat Russland jeweils rund 40.000 Soldaten auf der Krim und an den Grenzen zur Ukraine zusammengezogen. Kiew bittet die Nato deshalb um Unterstützung. Was kann die Allianz tun?

Die Ukraine hat die Nato und ihre Mitgliedstaaten um militärische Unterstützung angesichts des russischen Truppenaufmarschs an ihren Grenzen gebeten. „Wir benötigen Maßnahmen auf operativer Ebene, die Russland abschrecken und seine aggressiven Absichten eindämmen“, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Dienstag in Brüssel. Neben weiteren Sanktionen gegen Moskau forderte er „direkte Unterstützung zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine“.

Russland arbeite mit aller Kraft darauf hin, die Verteidigungsfähigkeit seines Landes zu untergraben. „Der Preis einiger Maßnahmen, über die wir sprechen, könnte hoch aussehen. Aber der Preis der Vorbeugung wird immer niedriger sein als der Preis, um den Krieg zu beenden und seine Folgen zu lindern.“

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg forderte Russland zur Umkehr auf. „Russlands bedeutende militärische Aufrüstung ist unbegründet, unerklärt und tief beunruhigend“, sagte Stoltenberg am Dienstag nach einem Gespräch mit Kuleba. „Russland muss diesen Aufmarsch in und um die Ukraine herum beenden, seine Provokationen einstellen und sofort deeskalieren.“

Stoltenberg verwies darauf, dass Russland in den vergangenen Wochen „Tausende kampfbereite Truppen“ an die Grenzen der Ukraine verlegt habe. Es handle sich um die größte Truppenansammlung seit der Annexion der Krim Anfang 2014. Nach Angaben der ukrainischen Regierung hat Russland seit Ende März jeweils rund 40.000 Soldaten auf der Krim und an den Grenzen zur Ukraine zusammengezogen.

„Unerschütterlich“ an der Seite der Ukraine

Stoltenberg sagte, die Unterstützung der Nato für die Souveränität und territoriale Eigenständigkeit der Ukraine sei „unerschütterlich“. Die Nato stehe „an der Seite der Ukraine.“ Verbündete würden dem Land dabei helfen, dass es sich selbst besser verteidigen könne. Das betrifft die Ausbildung der Truppen, gemeinsame Übungen und Waffenlieferungen.

In dieser Woche werden außerdem zwei amerikanische Kriegsschiffe ins Schwarze Meer einfahren. Die Allianz unterhält mit der Ukraine seit vergangenem Jahr eine „Enhanced Opportunities Partnership“; das ist eine besonders enge Beziehung, wie es sie außerdem nur mit Schweden, Finnland, Georgien, Jordanien und Australien gibt.

Allerdings hat sie den Antrag des Landes auf eine Nato-Mitgliedschaft seit 2008 auf die lange Bank geschoben. Die Allianz will den Territorialkonflikt mit Russland nicht „importieren“. Sie hat 2014 und danach immer wieder klar gestellt, dass die Beistandspflicht gemäß Artikel 5 des Nato-Vertrags nur für Mitgliedstaaten gilt, sich also nicht auf Kiew erstreckt. Die Mitgliedstaaten haben das Land jedoch auch militärisch unterstützt. Während Deutschland nur „nicht-letale“ Ausrüstung lieferte, verkaufte die Türkei Kiew Kampf- und Aufklärungsdrohnen des Typs Bayraktar TB2. Unter Präsident Donald Trump erfüllten die Vereinigten Staaten dem Land auch den lange gehegten Wunsch nach panzerbrechenden Waffen.

Anfang 2018 wurde zunächst ein Vertrag über 210 Panzerabwehr-Raketen des Typs „Javelin“ und 37 mobile Abschussgeräte geschlossen. Ende 2019 gab das Außenministerium weitere 150 Raketen und zehn Abschussgeräte zum Verkauf frei. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte dies stets abgelehnt, um den Konflikt nicht weiter zu eskalieren.

Die Amerikaner bestanden jedoch darauf, dass die panzerbrechenden Waffen nur in besonders bedrohlichen Situationen eingesetzt werden dürfen. Bisher werden sie, wie es heißt, im Landesinneren aufbewahrt und wurden noch nicht eingesetzt. In der Ukraine wird aber darüber diskutiert, ob sie an die Front verlegt werden sollten.

Auch dies dürfte ein Thema des Gesprächs mit Blinken sein. Vor dessen Abreise hatte der Abteilungsleiter für Europa im State Department, Philip Reeker, Kiew für seine „Zurückhaltung“ gelobt, und zugleich von „echter Besorgnis“ über den russischen Aufmarsch gesprochen. „Falls Russland leichtsinnig oder aggressiv handelt, wird das Kosten erzeugen“, drohte Reeker. „Es wird Konsequenzen haben.“

Amerikanische Patriot-Raketen für die Ukraine?

Der Leiter des ukrainischen Präsidentenamts Andrij Jermak machte sich unterdessen dafür stark, amerikanische Flugabwehrraketen des Typs Patriot in der Ukraine aufzustellen. Der als „rechte Hand“ von Präsident Wolodymyr Selenskyj geltende Jermak sagte dem Portal time.com am Dienstag: „Die Ukraine hält stand gegen Russland, nicht nur für uns selbst, sondern für den Westen. Aber wo stellen die USA ihre Patriot-Raketen auf? Die (geografisch) nächsten sind in Polen. Aber sie sollten hier sein.“ Allerdings sollen die Patriot-Raketen nach Warschauer Angaben erst 2022 in Polen eintreffen; zudem hat Polen die Raketen gekauft, sie werden also nicht von den Amerikanern dort stationiert.

Nach einer von Kiew einberufenen Sondersitzung der Nato-Ukraine-Kommission war ein Gespräch Kulebas mit dem amerikanischen Außenminister Antony Blinken geplant, der am Dienstag kurzfristig nach Brüssel reiste. Für Mittwoch wurden die Außen- und Verteidigungsminister der Allianz zu einer virtuellen Sondersitzung einberufen, bei der es neben Afghanistan auch um die Lage an den Grenzen zur Ukraine gehen soll.