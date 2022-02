NATO-Ostflanke : Biden erhört den Ruf der Balten nach Verstärkung

Amerika verlegt 800 Fallschirmjäger, schwere Kampfhubschrauber und seine modernsten Kampfflugzeuge an die östlichen Grenzen der NATO. Es sendet damit klare Signale an Russland.

Am Montag verließ der litauische Außenminister die Beratungen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel, weil er noch eine wichtige Botschaft loswerden wollte: „Wir glauben, alle drei baltischen Staaten, dass eine Truppenverstärkung an der östlichen Flanke dringend erforderlich ist“, sagte Gabrielius Landsbergis während einer improvisierten Pressekonferenz. Man sei sehr froh über die Verstärkung der Bundeswehr. Diese führt die Battlegroup in Litauen und schickte zuletzt 350 Soldaten zusätzlich. Die Sicherheitslage verändere sich so schnell, dass man „ein weiteres Bataillon in Litauen oder in den baltischen Staaten braucht“.

Es dauerte nur einen Tag, bis der Ruf erhört wurde. Am Dienstagabend kündigte der amerikanische Präsident Joe Biden an, dass er die Verlegung weiterer Truppen ins Baltikum angeordnet habe. Konkret geht es um 800 Fallschirmjäger, die derzeit in Italien stationiert sind, wie das Pentagon präzisiert, und zwanzig Apache-Kampfhubschrauber. Weitere zwölf Apaches kommen nach Polen. Außerdem sollen bis zu acht F-35 Kampfflugzeuge an die Ostflanke verlegt werden. Sowohl die F-35 als auch die Apaches werden aus Deutschland abgezogen.

Ein politisches, ein militärisches Signal

Das steht zwar in keinem Verhältnis zu den Fähigkeiten, die Moskau an den ukrainischen Grenzen zusammengezogen hat. Aber es ist eine Antwort der NATO darauf, dass Russland ihren Bündnispartnern immer näher rückt. In der Ukraine wäre es der Fall, wenn der Kreml tatsächlich eine große Invasion startet. In Belarus stehen dagegen schon mehr als 30.000 russische Soldaten. Anders als angekündigt, wurden sie nicht nach der jüngsten Großübung abgezogen. Obendrein bekämen die belarussischen Streitkräfte ihre Befehle zunehmend aus Moskau, sagte Landsbergis in Brüssel. Er verwies zudem auf das bevorstehende Verfassungsreferendum in Belarus, mit dem die Neutralitätsklausel abgeschafft wird.

Infografik Battlegroups der NATO Vergrößern

Vor diesem Hintergrund sendet die NATO zwei Signale. Das erste ist politisch: Die Amerikaner, bisher nur in Polen ständig präsent, gehen nun auch nach Estland, Lettland und Litauen. Für diese Länder ist das die stärkste denkbare Rückversicherung, denn ein Konflikt würde sofort die Vereinigten Staaten als Atommacht betreffen. „Die amerikanische Präsenz wird die Verteidigung Lettlands stärken”, teilte dessen Verteidigungsminister Artis Pabriks mit, „und unserer Gesellschaft ein sichereres Gefühl geben, gerade angesichts der Aggression Russlands in der Ukraine“.

Das zweite Signal ist militärisch. Die schweren Apache-Hubschrauber sind als „Panzerjäger“ ausgelegt, sie waren bisher nur im Rahmen von Übungen im Baltikum zu sehen, aber dort nicht stationiert. Beim F-35 wiederum handelt es sich um das derzeit modernste Kampfflugzeug der Welt. Dieser Typ wurde im vorigen Frühjahr erstmals für die Luftraumüberwachung im Baltikum eingesetzt, da waren es vier Maschinen der italienischen Luftwaffe. Er gilt als Antwort der NATO auf das modernste russische Luftverteidigungssystem S-400.

Relevant ist das, weil Russland inzwischen zwei Bataillone mit diesem System in Belarus stationiert hat, eines bei Minsk, das andere im Süden nahe der ukrainischen Grenze. Da es in einem Radius von bis zu 400 Kilometern wirken kann, beeinträchtigt es weite Teile der NATO-Luftraumüberwachung im Baltikum und in Polen, zusätzlich zu den S-400 Batterien in Kaliningrad. Wegen der geringen Radarsignatur könnten die Tarnkappen-Jäger den russischen Systemen im Fall des Falles nahe genug kommen, sagen Fachleute, um unentdeckt ihre speziellen Raketen zur Radarbekämpfung auszulösen. Darüber gibt es freilich auch andere Ansichten. Das Thema „F-35 versus S-400“ gehört zu den großen Streitthemen in Fachforen. Wenn es aber ein Flugzeug gibt, das die russische Abwehr ausschalten könnte, dann nur dieses.

Auch auf die Bundeswehr kommt einiges zu

Aufhorchen lässt noch eine andere Entscheidung: Ende vergangener Woche versetzte der Oberbefehlshaber für Europa die Kräfte der NATO Response Force in erhöhte Bereitschaft. Diese schnelle Eingreiftruppe der Allianz besteht immer aus drei multinationalen Kontingenten mit je etwa 15.000 Soldaten. Ein Kontingent ist ein Jahr lang aktiv im Dienst (Stand-by), eines bereitet sich darauf vor (Stand-up) und eines hält sich nach dem aktiven Dienst in Bereitschaft (Stand-down). Falls nötig, sollen alle 45.000 Soldaten an einen Konfliktherd verlegt werden können. Bisher betrug die Zeit zwischen der Alarmierung und dem Beginn der Verlegung („notice to move“) sieben Tage für das Gros des aktiven Kontingents; dies wurde schon vor Weihnachten auf fünf Tage vermindert. Für die beiden anderen Kontingente waren es 45 und 30 Tage – nun sind es nur noch sieben.

Für die beteiligten Truppen hat das enorme Konsequenzen, nicht bloß, was die Urlaubsplanung der Soldaten angeht. Sie müssen nämlich vollständig ausgerüstet sein, auch schon im Stand-up-Modus. Das betrifft insbesondere die Bundeswehr, die im nächsten Jahr das aktive Kontingent stellt, die sogenannte Speerspitze. Angesichts der Mangelwirtschaft, die kürzlich auch der Verteidigungsministerin auffiel, kann die Bundeswehr eigentlich nur aktive Truppen vollständig ausstatten, das Material wird dann andernorts abgezogen. Bei einer Reaktionszeit von sieben Tagen ist das aber nicht mehr möglich. Da müssen die Panzer abmarschbereit auf dem Hof stehen, Kleingerät muss fertig in Containern verpackt sein. Auf die Truppe, in diesem Fall die Panzergrenadierbrigade 37 aus Sachsen und Thüringen, kommt mithin einiges zu – ebenso wie auf jene Einheiten, die ihre Waffen abgeben müssen.