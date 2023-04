Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstag in Kiew Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat gefordert, den Import von russischem Uran für europäische Kernkraftwerke durch neue EU-Sanktionen zu verbieten. Außerdem verlangte er am Ende einer Reise in die Ukraine, Lücken im jetzigen Sanktionsregime zu schließen. Er nannte keine Länder beim Namen, aber ein Verbot von Uranimporten aus Russland würde die Atomkraftwerke in Frankreich, Ungarn und anderen Staaten der EU treffen.

Habeck hatte sich in Kiew mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und mehreren Regierungsmitgliedern getroffen. Auf der Rückfahrt in einem Sonderzug der ukrainischen Staatsbahn sagte er in der Nacht zum Mittwoch dann, seine Gesprächspartner hätten ihn auf Sanktionslücken „im Bereich Atom“ aufmerksam gemacht. Man habe ihn gefragt, warum der Import von „Uran für Atombrennstäbe“ in die EU noch nicht sanktioniert sei, und er finde, dass es darauf „keine gute Antwort“ gebe.

In Bezug auf diejenigen europäischen Länder, die russisches Uran für ihre Atomkraftwerke nutzen, sagte Habeck, er verstehe dass sie „abhängig“ seien, aber Deutschland sei eben „auch abhängig von Gas- und Kohlelieferungen“ gewesen. „Und ein Jahr nach Kriegsbeginn meine ich, muss es da jetzt auch Anstrengungen geben, beziehungsweise ein konkretes Enddatum für die Bestellung von Uran“. Das sei „zumutbar“, auch wenn das für manche „eine Umstellung“ bedeute.

Außerdem verlangte Habeck auch, die jetzt schon geltenden europäischen Strafmaßnahmen strenger durchzusetzen. Es gebe „deutliche Daten, dass die bestehenden Sanktionen über Drittstaaten umgangen werden“. Das sei weder ein „Versteckspiel“ noch ein „Kavaliersdelikt“ und „in keinster Weise hinnehmbar“. Wer Sanktionen umgehe, untergrabe alle Anstrengungen, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu beenden.

Der Verdacht, dass in mehrere Ländern außerhalb Europas die geltenden EU-Sanktionen ausgehebelt werden, fußt auf der Beobachtung, dass die Exporte bestimmter kriegswichtiger Güter aus der EU in diese Länder sich seit dem Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine vervielfacht haben.

Besonders auffällig scheint das bei militärisch nutzbaren Fahrzeugen zu sein, aber auch zum Beispiel bei Waschmaschinen, deren elektronische Bauteile für Waffen verwendet werden können. Mehrere dieser Länder liegen offenbar in Asien. Neue Sanktionen und schärfere Kontrollen werden allerdings nicht leicht durchsetzbar sein, weil die Staaten der EU so etwas nur einstimmig beschließen können.