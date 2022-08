Explosionen : Hat die Ukraine Ziele auf der Krim angegriffen?

Nach Explosionen auf einem russischen Luftwaffenstützpunkt auf der Krim ha­ben die lokalen Behörden den örtlichen Notstand ausgerufen. Der benachbarte Badeort Nowofedoriwka soll nun evakuiert und die Gasversorgung zweier Ortschaften abgestellt werden.

Am Dienstag hatten sich auf dem Gelände des Stützpunkts zeitgleich mehrere gewaltige Ex­plosionen ereignet. Nach Angaben des örtlichen Verwaltungschefs wurden da­bei eine Person getötet sowie neun weitere Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt.

Später veröffentlichte Videos vom Ort des Geschehens zeigen verkohlte Fahrzeuge und einen ausgebrannten Bomber. Der ukrainische Luftwaffenstab gab am Mittwoch bekannt, dass bei den Explosionen mindestens zehn Flugzeuge zerstört wurden.

„Die Krim ist ukrainisch“

Von ukrainischer Seite gibt es bislang lediglich Andeutungen, jedoch keine offizielle Bestätigung für einen etwaigen Angriff. Bisher hatte die Ukraine keine Ziele auf der 2014 von Russland annektierten Krim beschossen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einer Videoansprache: „Die Krim ist ukrainisch, und wir werden sie niemals auf­geben.“

Das russische Verteidigungsminis­terium gab kurz nach dem Vorfall be­kannt, die Ursache seien Verstöße gegen den Brandschutz gewesen. Trotz dieser Verlautbarung schrieb Margarita Simonjan, die Chefredakteurin des russischen Auslandssenders RT, auf Twitter, es habe sich vermutlich um Sabotage gehandelt.

In einem Update des amerikanischen Institute for the Study of War (ISW) heißt es, die russische Führung wolle vor allem einen ukrainischen Angriff mit Ra­keten oder Marschflugkörpern nicht eingestehen, da dies die Schwäche der eigenen Luftabwehr offenbaren würde. Bereits nach der Versenkung des Flaggschiffs der russischen Schwarzmeerflotte hatte Mos­kau einen ukrainischen An­griff nicht eingeräumt und stattdessen von einem Unfall gesprochen.

Bei einem russischen Bombardement in der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk sind nach ukrainischen Angaben 13 Zivilisten getötet worden. „Es war eine schreckliche Nacht“, schrieb der örtliche Gouverneur Valentin Resnitschenko am Mittwoch im Messenger-Dienst Telegram. Er rief die Einwohner eindringlich auf, auf Sirenen zu hören und Schutz zu suchen.

Zwölf der Todesopfer wurden demnach im Dorf Marhanez gezählt, das auf der an­deren Seite des Flusses Dnipro gegenüber des Atomkraftwerks in Saporischschja liegt. Die ukrainische Seite beschuldigt Russland, im Schutze des Kraftwerks Angriffe auszuführen, da die Ukraine das Feuer an dieser Stelle nicht erwidern könne.

Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen deutschen Gepard-Flugabwehrpanzer im Gebiet Mykolajiw zerstört.