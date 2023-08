Ernste Mienen: Aleksandar Vučić und Wolodymyr Selenskyj am Dienstag in Athen Bild: AFP

Bei einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs von zehn Ländern Südosteuropas hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag und Dienstag in Athen mehrere weitere Hilfszusagen für sein Land erhalten. So wird Griechenland sich nach den Worten Selenskyjs an der Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfflugzeugen beteiligen, die in Dänemark und Rumänien stattfinden soll. Der ukrainische Präsident sprach nach seiner Begegnung mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis von einem „wichtigen Ergebnis“. Selenskyj sagte: „Griechenland (…) wird unsere Piloten im Fliegen von F-16 ausbilden. Griechenland bereitet außerdem ein neues Paket mit militärischer Hilfe für die Ukraine vor.“ Zudem danke er Mitsotakis für die Ausrichtung des „Ukraine-Balkan-Gipfels“, bei dem unter anderen Kroatien ein weiteres militärisches Hilfspaket für Kiew im Wert von 30 Millionen Euro ankündigte.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



Mitsotakis hatte zu dem Treffen alle Staatsführer der Region mit Ausnahme von Albaniens Regierungschef Edi Rama eingeladen. Zwischen Athen und Tirana schwelt seit einiger Zeit Streit um einen inhaftierten Politiker der griechischen Minderheit in Albanien. Laut Athener Darstellung ist er aus politischen Gründen in Haft, während ihm Tirana Wahlbetrug vorwirft. Abgesehen von Rama waren jedoch alle Anführer der Region in Athen anwesend.

Ärger wegen Äußerungen zum Kosovo

So kam es dort auch zur ersten Begegnung zwischen Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vučić mit Selenskyj seit Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine. Serbien hat ihn mehrfach verurteilt, sich den europäischen Sanktionen aber verweigert. Zugleich betreiben regierungsnahe serbische Medien eine Berichterstattung, die der Kreml-Propaganda stark ähnelt. In Belgrad hatte sich zuletzt Nervosität ausgebreitet, da zwar nicht Selenskyj selbst, dafür aber einige führende ukrainische Parlamentsabgeordnete sich für eine Anerkennung des Kosovos ausgesprochen oder diese zumindest nicht ausgeschlossen hatten.

So hatte Oleksandr Mereschko, der Selenskyjs Partei „Diener des Volkes“ angehört und Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses im ukrainischen Parlament ist, vor knapp zwei Wochen dar­auf hingewiesen, dass es in der uk­rainischen Volksvertretung auch die Ansicht gibt, die Ukraine solle ihre bisher ablehnende Haltung zur Anerkennung des Kosovos überdenken. Mereschko erwähnte auch den Gedanken, dass es angesichts der kosovarischen Unterstützung für die Ukraine angebracht sein könnte, ein ukrainisches Verbindungsbüro in Prishtina zu eröffnen.

Diese Äußerungen hatten den Zorn Vučićs hervorgerufen, der die Ukraine warnte, sie könne mit einer solchen Entscheidung „alles verlieren“. Die Belgrader Drohung rief wiederum Mereschko auf den Plan, der entgegnete, es sei gewiss nicht an Vučić, der Ukraine ihre Außenpolitik vorzuschreiben. Mereschko erinnerte daran, dass viele der wichtigsten Verbündeten Kiews, allen voran die USA, das Kosovo anerkannt hätten. Er erwähnte auch „gewisse Ähnlichkeiten“ zwischen dem Kosovo und der Ukraine. So wie sein Land heute durch Russland, sei das Kosovo früher einem Genozid ausgesetzt gewesen, sagte Mereschko, ohne Serbien als den damaligen Aggressor zu erwähnen.