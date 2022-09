Aktualisiert am

Die Nacht in der Ukraine

Die Nacht in der Ukraine :

Die Nacht in der Ukraine : Atomenergiebehörde besorgt nach AKW-Beschuss

Der Chef der Internationalen Atomenergie-Agentur, Rafael Grossi, spricht auf einer Pressekonferenz in Wien nach der Rückkehr vom ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja. Bild: dpa

Der Beschuss des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja in der Ukraine dauert an. Experten sind nach einem Besuch dort besorgt. Präsident Selenskyj will schärfere Sanktionen. Der Überblick.