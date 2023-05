Der ehemalige ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, soll Botschafter der Ukraine in Brasilien werden. Das brasilianische Außenministerium teilte am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit, dass es seine Zustimmung zur Einsetzung von Melnyk als außerordentlichem und bevollmächtigtem Botschafter gegeben habe. Eine Bestätigung aus Kiew stand zunächst noch aus.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Die Ankündigung erfolgte einen Tag nach dem Besuch des außenpolitischen Sonderberaters Brasiliens, Celso Amorim, in Kiew, wo er sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und mit Melnyk, der derzeit stellvertretender ukrainischer Außenminister ist, getroffen hatte.

Das Treffen fand hinter verschlossenen Türen statt. Im Anschluss sagte Melnyk, dass „Brasilien eine wichtige Rolle bei der Beendigung der russischen Aggression und der Erlangung eines dauerhaften und gerechten Friedens spielen kann“. Amorim hatte sich Ende März bereits in Moskau mit Putin getroffen.