Unterdrückung der Uiguren : UN-Bericht zu Xinjiang wird womöglich verschoben

Der Bericht zu Chinas Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang wird schon lange erwartet. Peking will ihn verhindern. Nun äußert die scheidende UN-Kommissarin für Menschenrechte Zweifel an einer baldigen Veröffentlichung – und könnte das Amt beschädigen.

Die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Michelle Bachelet, am Donnerstag in Genf Bild: AFP

Die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte hat am Donnerstag angedeutet, dass ihr seit langem erwarteter Bericht zu Chinas Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang womöglich nicht mehr in ihrer Amtszeit veröffentlicht wird. Ihr Mandat endet am Mittwoch. Zur Begründung sagte Michelle Bachelet während einer Pressekonferenz in Genf, die chinesische Regierung habe „substantiellen Input“ eingereicht, „den wir sorgfältig prüfen müssen, so wie wir es immer mit jedem Bericht und jedem Land tun“. Sie habe zwar fest geplant, das Gutachten bis zum Ende ihres Mandats vorzulegen. Doch nun sei man in „einer Situation, in der wir uns große Mühe geben, zu tun, was ich versprochen habe“.

Auf die Frage, ob sie von China unter Druck gesetzt worden sei, sagte sie, es habe von verschiedenen Seiten „enormen Druck“ gegeben. Dieser werde aber keinen Einfluss haben. Bachelet bestätigte, dass sie einen von 40 Ländern unterschriebenen Brief erhalten habe, in dem sie aufgefordert wurde, von einer Veröffentlichung abzusehen. Dieser war von China in Umlauf gebracht worden. Zugleich sei sie von anderer Seite in Briefen und Treffen gedrängt worden, den Bericht zu veröffentlichen. Das klang, als setze sie beide Lager gleich.

Dabei hatte die Hohe Kommissarin selbst vor einem Jahr verkündet, dass ihr Bericht zur Lage in Xinjiang so gut wie fertig sei. Wohl um eine Veröffentlichung kurz vor den Olympischen Winterspielen im eigenen Land zu verhindern, stimmte Peking dann aber einer Reise Bachelets nach Xinjiang zu. Daraufhin wurde die Veröffentlichung verschoben. Kurz vorher hatte Bachelet noch geäußert, dass es in drei Jahren Verhandlungen über einen „sinnvollen Zugang“ keine Fortschritte gegeben habe. Dann ging Peking dem Vernehmen unter anderem nach auf ihre Bedingung ein, zur Vorbereitung ein Vorausteam nach Xinjiang zu schicken. Es sei ihr wichtig gewesen, die Reise nach China „zu priorisieren“, um die Vorwürfe mit ranghohen Vertretern der chinesischen Führung direkt zu besprechen, sagte die frühere chilenische Präsidentin nun.

Fachleute wundern sich schon länger über Bachelet

Mit dem Verlauf ihres Besuchs zog sie jedoch scharfe Kritik von westlichen Regierungen und Menschenrechtlern auf sich. In einer Pressekonferenz zum Ende ihres China-Aufenthalts im Mai hatte sie sich kritischer und ausführlicher zu Rassismus und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten als zur Lage in Xinjiang geäußert. Zudem bezeichnete sie die Umerziehungslager im Jargon des chinesischen Regimes als „Aus- und Fortbildungszentren“ und machte sich das chinesische Narrativ zu eigen, dass es sich um Terrorbekämpfungsmaßnahmen handle.

„Nach meinem Besuch in China wurde der Bericht weiter überarbeitet und finalisiert, weil wir auch beachten mussten, was wir in China gesehen haben“, sagte sie am Donnerstag. Anschließend wurde der Bericht China zur „faktenbasierten Kommentierung“ vorgelegt, die offenbar umfangreich ausfiel. Von dem Dokument werden keine grundlegend neuen Erkenntnisse erwartet. Er gilt dennoch als wichtig, um die umfangreich dokumentierten Menschenverletzungen offiziell mit dem UN-Siegel zu bestätigen. Falls der Bericht nicht mehr unter Bachelets Leitung erscheinen sollte, würde das die Glaubwürdigkeit der Chilenin und ihres Amtes beschädigen. Fachkundigen Beobachtern ist es schon jetzt unerklärlich, dass Bachelet in ihrer vierjährigen Amtszeit nicht detailliert Stellung zu den massiven Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang genommen hat, die nach Einschätzung von Völkerrechtlern und mehreren westlichen Parlamenten als Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder als Genozid einzustufen seien.

Deutlich äußerte sich dagegen kürzlich der UN-Sonderberichterstatter für Sklaverei, Tomoya Obokata. Nach umfangreicher Prüfung betrachte er es als „begründet anzunehmen“, dass in Xinjiang in der Landwirtschaft und der verarbeitenden Industrie „Zwangsarbeit unter Uiguren, Kasachen und anderen ethnischen Minderheiten vorgekommen ist“. Dies gelte für die Internierungslager und für Arbeitstranfers im Rahmen von Armutsbekämpfungsprogrammen. Ähnliches habe man auch in Tibet festgestellt. Die Betroffenen seien während der Zwangsarbeit exzessiver Überwachung, missbräuchlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie physischer und sexueller Gewalt ausgesetzt.