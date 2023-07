Aktualisiert am

Will von UFOs im Besitz der US-Regierung wissen: David Grusch, ehemaliger Mitarbeiter des Pentagon, bei der Anhörung vor dem Kongress Bild: AP

Die amerikanische Regierung hat laut einem ehemaligen Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums seit Jahrzehnten von UFO-Abstürzen Überreste außerirdischen Ursprungs gesammelt und diese analysiert. Das sagte David Grusch, der bis 2023 im Verteidigungsministerium in einer Abteilung zur Untersuchung unidentifizierter Flugphänomene arbeitete, am Mittwoch unter Eid in einer Anhörung vor dem Kongress. „Im Zuge meiner offiziellen Verpflichtungen wurde ich über ein solches Programm informiert, zu dem mir aber der Zugang verweigert wurde“, sagte Grusch. Eine Sprecherin des Pentagon dementierte die Vorwürfe.

Seit einigen Jahren widmet sich das Verteidigungsministerium auf Druck des Kongresses vermehrt der Erfassung und Analyse von UFOs, welche die amerikanischen Behörden mittlerweile „unidentified aerial phenomena“ nennen. Im vergangenen Jahr fand erstmals seit Jahrzehnten wieder eine öffentliche Anhörung dazu statt, seitdem wurden sowohl neue Stellen eingerichtet, die UFO-Sichtungen zentral erfassen als auch mehrere Berichte für den Kongress veröffentlicht. Immer wieder wird der Regierung vorgeworfen, ihre Erkenntnisse zu UFOs geheim zu halten.

Grusch berichtete dem Kongress, dass im Rahmen des geheimen Regierungsprogramms auch nicht-menschliche biologische Überreste sichergestellt worden seien. Das hätten ihm damit Betraute gesagt. Auch sagte er, er wisse von Leuten, die durch die Bemühungen der Regierung, dieses Programm geheim zu halten, verletzt wurden oder zu Schaden gekommen sind. Auf die Frage, ob dabei jemand umgekommen sei, antwortete Grusch: „Ich verwies die mit solchem Wissen an die entsprechenden Behörden.“

Senat will Regierung zur Transparenz verpflichten

Der Ko-Vorsitzende der Anhörung, der Republikaner Tim Burchett, sagte laut der britischen Zeitung „The Guardian“ im Anschluss, dass er den Fund „nicht-menschlicher“ Körper für glaubwürdig halte. „Ich will das nicht übermäßig vereinfachen, aber wie soll man sowas fliegen? Da muss jemand drin sein. Das erscheint sehr klar.“ Auf die Frage, was er durch die Untersuchung über außerirdische Raumschiffe gelernt habe, sagte er: „Ich glaube, sie existieren. Ich wusste das, bevor ich hierherkam. Ich habe nicht viel gelernt, weil ich die Antworten schon kannte. Aber ich war froh, das noch mal offiziell zu haben.“

Die Anhörung wurde infolge eines Interviews einberufen, das Grusch im Juni gegeben hatte. Darin berichtete er, die Regierung sei im Besitz außerirdischer Gefährte von der Größe eines Football-Felds. Bei der Anhörung unter Eid wollte er auf diese Details nun nicht mehr eingehen. Eine Sprecherin des Pentagon sagte, dass die UFO-Untersuchung des Verteidigungsministeriums keine Belege für ein ehemaliges oder laufendes Programm zur Sammlung oder Rekonstruktion außerirdischen Materials gefunden habe. Der republikanische Abgeordnete Eric Burlison sagte laut der New York Times, er halte die Idee für etwas abwegig, dass Außerirdische erst Milliarden Lichtjahre reisen könnten, dann aber nicht dazu in der Lage wären, auf der Erde zu überleben und abstürzten.

Derweil ziehen beide Parteien im Senat laut der Nachrichtenagentur Bloomberg in Erwägung, die Regierung dazu zu verpflichten, UFO-Sichtungen und ihr Wissen darüber zu veröffentlichen. Chuck Schumer, der Fraktionsführer der Demokraten, schlug mit anderen Abgeordneten vor, Regierungsdokumente mit Bezug zu „unidentified aerial pheonmena“ nicht mehr als geheim einzustufen. Laut Bloomberg hoffen die Senatoren, dies bereits am Donnerstag zu beschließen, allerdings müsste die Maßnahme in jedem Fall vom Kongress bestätigt werden.