Die Staatsanwaltschaft in Polen ermittelt im Zusammenhang mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine offenbar gegen Gerhard Schröder. Bei der Staatsanwaltschaft sei eine Anzeige gegen den früheren Bundeskanzler eingegangen, berichtete der polnische Privatsender RMF FM. Es gehe bei den Ermittlungen um die Frage, welche Rolle Schröder bei den Vorbereitungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gespielt hat. Fraglich sei, ob Schröder seine Ämter in russischen Energiekonzernen genutzt habe, um Druck auf die EU und die Ukraine auszuüben.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Die Rolle Schröders werde in bereits laufende Vorermittlungen einbezogen, die bei einer Abteilung der Staatsanwaltschaft für „organisierte Kriminalität und Korruption“ laufen, hieß es. In der Anzeige werde außerdem darauf hingewiesen, dass Schröder sich auch nach dem Angriff Russlands nicht aus der Nord Stream AG und dem russischen Energiekonzern Rosneft zurückgezogen hatte. Russische Funktionsträger hatten schon vor Jahren gesagt, Ziel der Ostseepipelines sei es, das Transitland Ukraine „abschalten“ zu können.

Anklage ist unwahrscheinlich

Die polnische Staatsanwaltschaft war am Freitag nicht zu erreichen. Offenbar geht es bei den laufenden Vorermittlungen um jene, die zunächst Polen und Litauen mit der Ukraine vereinbart hatten. Sie hatten am 25. März 2022 ein „Gemeinsames Ermittlungsteam“ (JIT) eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag sowie weitere östliche EU-Länder traten dem JIT später bei, im März 2023 wurde auch mit dem US-Justizministerium eine Zusammenarbeit vereinbart. Im April einigten sich die beteiligten Institutionen laut Warschauer Staatsanwaltschaft darauf, im JIT auch Beweise für den Straftatbestand Völkermord zu sammeln.

Nach polnischem Recht einen nichtrussischen Politiker wegen des Krieges anzuklagen dürfte allerdings schwierig sein. Wer „einen Angriffskrieg beginnt oder führt“, heißt es im polnischen Strafgesetzbuch, kann zu lebenslanger Haft verurteilt werden; wer dazu „öffentlich aufruft“ oder einen solchen Krieg „gutheißt“, muss mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen.

Mehr zum Thema 1/

Wie andere deutsche Sozialdemokraten auch war Schröder in Polen mehrfach Zielscheibe der Kritik wegen der aus Warschauer Sicht lange zu russlandfreundlichen Ostpolitik. So sagte der Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in seiner Europarede im März in Heidelberg, dass Schröder „Europa von Russland abhängig gemacht und den ganzen Kontinent in eine existenzielle Gefahr gebracht hat“.