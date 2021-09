Überbevölkerung in Israel : „Das überfüllteste der entwickelten Länder“

Nach dem Regierungswechsel in Israel gab es viele Antrittsreden in der Knesset, doch so eine wie die von Alon Tal hatte es im Parlament noch nicht gegeben. „Ich rufe die Knesset auf, die Herausforderung der Überbevölkerung ernst zu nehmen“, sagte der Abgeordnete. Ihm sei wohl bewusst, was für eine aufgeladene Angelegenheit das Thema sei. Zumal im Holocaust einer von drei Juden ermordet worden sei, so Tal am Rednerpult. „Heute aber ist aus Israel das überfüllteste der entwickelten Länder geworden.“ Er verlangte staatliche Anreize, die Geburtenrate zu reduzieren.

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien mit Sitz in Tel Aviv.



In Israel liegt die bei mehr als drei Kindern pro Frau, mit hohem Abstand die höchste Rate der westlichen Welt. Selbst säkulare Israelis kriegen deutlich mehr Kinder als im Westen. Ultraorthodoxe Frauen kommen in Israel sogar auf sieben Kinder im Schnitt. Wenn das so weitergehe, warnt Tal, dann nähere man sich der Bevölkerungsdichte von Bangladesch.