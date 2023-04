In den Gewässern vor Tunesien hat die Küstenwache seit Freitag die Leichen von mindestens 70 ertrunkenen Migranten geborgen. Das teilten Regierungsvertreter an Montag mit. Zwei Boote seien am Montag in der Nähe der Küstenstadt Sfax gesunken, sagte der Vertreter der Justizbehörden, Faouzi Masmoudi, zu Reuters.

„Die Leichenhallen in den Krankenhäusern von Sfax sind durch die große Zahl an Leichen von Migranten stark ausgelastet. Das ist eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit“, sagte Masmoudi. Mindestens 47 Flüchtlinge seien am Montag aus Seenot gerettet worden.

Tunesien hat Libyen als das Land abgelöst, von dem aus die meisten Migranten versuchen nach Europa überzusetzen. Die Migranten fliehen vor Armut und Konflikten in Afrika und im Nahen Osten.

Die tunesische Nationalgarde gab in diesem Monat bekannt, dass in den ersten drei Monaten des Jahres mehr als 14.000 Menschen, vor allem aus den afrikanischen Ländern südlich der Sahara, aufgegriffen oder gerettet wurden. Damit habe sich deren Zahl im gleichen Zeitraum des Vorjahres verfünffacht.