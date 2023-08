Najla Bouden am 13. Mai in Tunis Bild: AP

Der tunesische Staatspräsident Kaïs Saïed hat die erste Ministerpräsidentin des nordafrikanischen Landes ohne Angabe von Gründen entlassen. Najla Bouden war seit Oktober 2021 im Amt. Als Nachfolger der parteilosen Bildungsexpertin setzte der Präsident Ahmed Hachani als neuen Regierungschef ein, der sofort seinen Amts­eid ablegte.

Der in Tunis weitgehend unbekannte und politisch unerfahrene Nachfolger Boudens arbeitete bisher in der tunesischen Zentralbank und studierte einst an der Jura-Fakultät der Univer­sität Tunis, in der Saïed lehrte. Dieser wünschte ihm Glück angesichts der „kolossalen Herausforderungen“, vor denen Tunesien stehe.

Subventioniertes Brot wird knapp

Kaïs Saïed hatte im Juli vor zwei Jahren die Macht in Tunesien an sich ge­rissen. Die Regierung und das im Dezember auf der Grundlage der neuen Ver­fassung gewählte Parlament haben kaum Gewicht. Saïed entließ in den vergangenen Monaten schon zahlreiche Ka­binettsmitglieder. Die Unzufriedenheit mit der Regierung war zuletzt gewachsen, weil das subventionierte Brot knapp wird. Zu Wochenbeginn kündigten 1500 Bäckereien an, ihre Brot­produktion einzustellen.

Der Präsident warnt immer wieder vor Unruhen, bei denen in den Achtzigerjahren 150 Menschen ums Leben gekommen waren, als auf internationalen Druck hin die Brotsubventionen gekürzt werden sollten.

Als Bedingung für einen neuen Milliardenkredit verlangt der Internationale Währungsfonds (IWF), Subventionen zu kürzen, und weitere Reformen. Die entlassene Ministerpräsidentin hatte Ende 2022 einen Reformplan ausgearbeitet und mit dem IWF darüber eine vorläu­fige Einigung erzielt. Doch der Präsident weigert sich bis heute, die unpopulären Maßnahmen zu unterstützen, und verlangt neue Verhandlungen.

Die EU und mehrere Golfstaaten haben Tunesien inzwischen finanzielle Unterstützung angeboten, um neben der schweren Wirtschaftskrise auch die Migra­tionskrise in den Griff zu bekommen. Aus dem Land brechen die meisten Mi­granten nach Europa auf.