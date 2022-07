Aktualisiert am

„Wenn der Brotpreis steigt, stehen die Straßen in Flammen“

Nach der Arabellion : „Wenn der Brotpreis steigt, stehen die Straßen in Flammen“

Tunesien steckt in einer tiefen Krise. Viele Menschen leben in Armut. Wenn jetzt noch das Brot teurer werden sollte, könnte die Lage eskalieren.

Schlechte Stimmung in Tunis: Viele Einwohner demonstrierten Im Juli gegen ihren Präsidenten. Die Proteste könnten sich noch ausweiten. Bild: Imago

„Wieder kein Zucker. Und Speiseöl gibt es auch nicht“, klagt die Mutter, die mit ihrer kleinen Tochter in dem Laden im Zentrum von Tunis zum Einkaufen geht. Jedes Mal fehle etwas. Wenigstens könne sie wieder Mehl kaufen. Fleisch gab es in der Familie der Sekretärin zum letzten Mal Anfang Juli zum islamischen Opferfest. Ein paar Stücke vom Metzger, statt des Schafs, das sie früher traditionell schlachteten. Ihren Einkauf lässt sie anschreiben, in dem kleinen Geschäft hat sie Kredit: „Das Geld reicht nur noch für die erste Monatshälfte. Alles ist teurer geworden. Schon der Alltag ist ein Luxus.“

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Bereits an der Ladentheke schauen die gut elf Millionen Tunesier in den Abgrund, an dem ihr Land steht. Die Pandemie und die Folgen des Ukrainekriegs haben die chronische Wirtschaftskrise verschärft. Die Rating-Agentur Fitch stufte Tunesien auf das Niveau der Ukraine herunter. Das nordafrikanische Land war schon vor Kriegsbeginn fast bankrott und konnte seine Getreideimporte kaum noch bezahlen. Jetzt sind sie noch teurer geworden, denn sie kommen zum größten Teil aus dem Kriegsgebiet. Ohne einen neuen Milliardenkredit des Internationalen Währungsfonds (IWF) droht dem letzten demokratischen Hoffnungsland des Arabischen Frühlings die Zahlungsunfähigkeit.