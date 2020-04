Grenzübergang am Evros : Türkischer Soldat soll auf deutsche Frontex-Polizisten geschossen haben

Am Fluss Evros an der türkisch-griechischen Grenze kam es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung. Dabei fiel offenbar auch ein Schuss – in Richtung der deutsch-griechischen Frontex-Streife.

An der türkisch-griechischen Grenze soll ein türkischer Soldat auf deutsche und griechische Frontex-Polizisten geschossen haben. Der Vorfall habe sich bereits am Dienstagabend am Fluss Evros, der Griechenland und die Türkei von einander abgrenzt, zugetragen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Donnerstag in Berlin mit. Die eingesetzten Kollegen seien nicht verletzt worden.

Das Ministerium bestätigte damit einen entsprechenden „Spiegel“-Bericht. „Die genauen Umstände werden noch aufgeklärt“, hieß es weiter. Ein Sprecher der Frontex-Zentrale in Warschau sagte dazu, die griechischen Behörden würden den Vorfall derzeit untersuchen.

Laut Spiegel-Informationen hatte zunächst ein einzelner türkischer Soldat über den Fluss hinweg auf das griechische Ufer gezielt, später seien sechs weitere hinzugekommen. Der erste Soldat konnte laut Angaben des Nachrichtenmagazins von deutschen Grenzschützern mithilfe eines Fernglases ausgemacht werden.

Frontex ist die europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache. Sie ist unter anderem zuständig für die Außengrenzen-Kontrollen der Europäischen Union.