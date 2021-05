Mevlüt Çavuşoglu im Interview : „Wir schaffen das!“

Aktualisiert am

Herr Minister Çavuşoglu, Sie treffen an diesem Donnerstag in Berlin den deutschen Außenminister Heiko Maas. Der war zuletzt im Januar in Ankara zu Gast. Sind die häufigen Treffen ein Zeichen dafür, dass die Türkei mit der Beilegung der Konflikte mit Berlin und Brüssel vorankommt?

Rainer Hermann

Die häufigen Gespräche sind ein Beleg dafür, wie groß unsere gemeinsame Agenda ist. Es geht nicht darum, Konflikte auszutragen. Mit Berlin sehen wir Chancen und Synergien. Es gibt kaum zwei andere Länder, auch keine Nachbarstaaten, die so umfassende Beziehungen haben. Natürlich wird es Meinungsverschiedenheiten geben. Mit Brüssel arbeiten wir daran, die Beziehungen auf der Grundlage einer gemeinsam vereinbarten positiven Agenda zu verbessern. Das erfordert Anstrengungen von beiden Seiten.