Festnahmen in der Türkei : „Putsch gegen das Parlament“

Nur wenige Stunden sind zwischen der Aufhebung der Immunität von drei türkischen Abgeordneten und deren Festnahme vergangen. Das Parlament tagt nach einer Corona-Pause zwar wieder seit dem 1. Juni. Der bisherige CHP-Abgeordnete Enis Berberoglu wird die nächste Zeit jedoch im Gefängnis des Istanbuler Stadtteils Maltepe verbringen, wohin er noch in der Nacht zum Freitag gebracht wurde. Die beiden bisherigen HDP-Abgeordneten Leyla Güven und Musa Farisogullari werden sich in den nächsten Jahren im Gefängnis von Diyarbakir einrichten.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Der Verlust der Immunität droht auch weiteren Abgeordneten, so dass sie verurteilt werden könnten und dann eine Haftstrafe anzutreten hätten. Über dem CHP-Vorsitzenden Kemal Kilicdaroglu schwebt seit Jahren dieses Damoklesschwert. Vor wenigen Tagen noch hatte er davor gewarnt, dass die Regierung im wieder tagenden Parlament Gesetze auf den Weg bringen werde, die dem Ziel dienten, die Opposition auf die Straße zu treiben, um dann damit das Ausrufen eines Ausnahmezustandes zu rechtfertigen.

Nachdem die Abgeordneten der AKP und MHP am Donnerstagnachmittag die Immunität der drei Abgeordneten aufgehoben hatten, versuchten denn auch HDP-Abgeordnete, in einem Protestzug zum nahen Kizilay-Platz zu marschieren. Die Polizei habe jedoch diese „Provokation“ verhindert, schrieb die regierungsnahe Zeitung „Sabah“, ohne aber auf die Hintergründe einzugehen.

Die beiden Ko-Vorsitzenden der HDP, Pervin Buldan und Mithat Sancar, verurteilten das Vorgehen gegen ihre beiden Kollegen als „Putsch gegen das Parlament“. Dem Parlamentspräsidenten Mustafa Sentop liegen auch Anträge gegen Buldan und Sancar vor. Das könnte aufgrund von Anzeigen auch jederzeit den beiden stellvertretenden CHP-Fraktionsvorsitzenden Engin Özkoc und Özgür Özel widerfahren. Denn gegen beide wird wegen „Beleidigung und Verleumdung“ ermittelt. Sie hatten öffentlich gemacht, dass Fahrettin Altun, der Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidenten Erdogan, auf seinem Grundstück am Bosporus Bauten ohne Baugenehmigung vorgenommen habe, was dieser jedoch zumindest in dem ihm vorgeworfenen Umfang bestreitet.

Nach der Abstimmung im Parlament am Donnerstag hatte Özkoc ein Exemplar der türkischen Verfassung vor den Eingang in das Büro des Parlamentspräsidenten gelegt. Die Sitzung des Parlaments war hitzig und angespannt verlaufen. Die Abgeordneten der Opposition protestierten mit lautem Klopfen auf ihre Bänke gegen die Entscheidung der Mehrheit von AKP und ihrem nationalistischen Partner MHP. Die HDP-Fraktion bezeichnete den Schritt als gesetzeswidrig. Denn die Fälle seien beim Verfassungsgericht anhängig. Die Regierungsmehrheit hatte jedoch geltend gemacht, dass gegen die drei Abgeordneten rechtsgültige Urteile vorlägen.

Wegen Spionage verurteilt

So war Berberoglu im Juni 2017 zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Als CHP-Abgeordneter hatte er der Zeitung „Cumhuriyet“ Dokumente über die Lieferung von Waffen des türkischen Geheimdienstes MIT an radikale islamistische Kämpfer in Syrien im Jahr 2014 zugespielt. Er wurde wegen „politischer und militärischer Spionage“ verurteilt, seine Immunität wurde aufgehoben, und er trat seine Haft an. Nach seiner Wiederwahl im Jahr 2018 wurde er auf freien Fuß gesetzt, ein Berufungsgericht reduzierte die Haftstrafe auf fünf Jahre und zehn Monate, und der Kassationshof ordnete an, dass er die Haft erst nach Ablauf der Legislaturperiode im Jahr 2023 absitzen solle.

Auch die beiden HDP-Abgeordneten sollten bis 2023 ihr Mandat ausüben. Güven war wegen behaupteter Beziehungen zur verbotenen PKK zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Grundlage waren ihre Kritik an der türkischen Militäroperation Anfang 2018 in Nordsyrien und ihre Teilnahme an Veranstaltungen, die als PPK-nah gelten. Auch sie gewann 2018 aus dem Gefängnis heraus ein Abgeordnetenmandat. Zur Last wird ihr zudem gelegt, dass sie im November für Verbesserungen der Haftbedingungen des PKK-Gründers Öcalan einen Hungerstreik begonnen hatte. Musa Farisogullari war wegen Kondolenzbesuchen bei den Familien von zwei getöteten PKK-Kämpfern zu neun Jahren Haft verurteilt worden.

Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay hatte die Anträge zur Aufhebung der Immunität der drei Abgeordneten bereits nach der Parlamentswahl vom Juni 2018 eingereicht. Parlamentspräsident Sentop legte die Anträge aber erst nach einem Treffen mit Erdogan, Oktay und dem MHP-Vorsitzenden Devlet Bahceli am 27. Mai dem Parlament vor. In einem weiteren Schritt will die Mehrheit von AKP und MHP mit einem neuen Gesetz verhindern, dass sich Abgeordnete im Parlament einer anderen Partei anschließen können. Sie will damit verhindern, dass sich zwei Parteien, die Dissidenten der AKP gegründet haben, im Parlament etablieren können.