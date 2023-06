Aktualisiert am

Die LGBTQ-Gemeinde in der Türkei steht unter Druck, seit Erdogan sie als Feindbild nutzt. In Istanbul versammelten sich Aktivisten, um dagegen zu protestieren.

Auftakt zur Pride-Woche: Demonstranten am vergangenen Sonntag in Istanbul Bild: AP

In der Türkei zu demonstrieren ist eine Sache von Minuten. Länger dauert es meistens nicht, bis die Polizei eingreift und die Teilnehmer abführt. Doch diesmal waren die Organisatoren des alljährlichen „Pride“-Marsches vorbereitet. Während die Behörden am Sonntag die Straßen rund um den symbolträchtigen Taksim-Platz weiträumig absperrten, mehrere U-Bahnhöfe schlossen und Hundertschaften der Polizei aufmarschieren ließen, trafen sich die Teilnehmer der LGBTQ-Parade einfach im Nachbarbezirk Sisli. Bis zuletzt hatten die Organisatoren den Versammlungsort geheim gehalten. Nur ausgewählte Personen wurden über das Netzwerk Telegram informiert.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für die Türkei, Iran, Afghanistan und Pakistan mit Sitz in Ankara.



Entsprechend klein war die Zahl der Teilnehmer. Den Videos zufolge, die im Internet verbreitet wurden, waren es etwas mehr als hundert. „Ob ihr uns findet oder nicht, wir sind zusammen“, schrieben die Organisatoren auf Twitter.

So dauerte es diesmal 37 Minuten, bis die Veranstalter meldeten: „Die Polizei ist an unseren Treffpunkten angekommen. Lasst eure Fahnen zurück und löst euch auf.“ Da hatten die Uniformierten schon einige Teilnehmer eingekesselt und mit den Festnahmen begonnen. Zunächst war von mehr als 40 festgenommenen Personen die Rede. Zuvor hatten die Veranstalter per Lautsprecher eine Erklärung abgegeben. „Wir erklären, dass unsere Wut euch verbrennen wird“, hieß es darin. „Trotz aller Kriminalisierung und Unterdrückung werden wir weiter das Recht eines jeden auf ein menschenwürdiges Leben verteidigen.“

Erdogan hetzt gegen die LGBTQ-Gemeinde

In diesem Jahr kam dem Marsch eine besondere Bedeutung zu. Im Kampf um seine Wiederwahl hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan die LGBTQ-Gemeinde ins Visier genommen, um seine konser­vativen Wähler zu mobilisieren. Er beschrieb Homosexualität als ansteckende Krankheit und die Opposition als „LGBTisten“. In seiner Siegesrede am 28. Mai verkündete Erdogan, dass Homo-, Bi- und Transsexuelle niemals seine Partei AKP „infiltrieren“ würden.

Die Regierung plant, die Verfassung dahingehend zu ändern, dass der Begriff „Familie“ explizit als Bund zwischen Mann und Frau definiert wird. Es gibt die Befürchtung, dass das den Weg für eine weitere Kriminalisierung ebnen könnte. Im Gespräch ist ein Verbot von Organisationen, die sich für die Rechte sexueller Minderheiten einsetzen, sowie ein Gesetz gegen angebliche „LGBTQ-Propaganda“ nach russischem Vorbild.

Der stellvertretende Parteivorsitzende der AKP, Hamza Dag, machte jüngst deutlich, dass die Dämonisierung sexueller Minderheiten weit oben auf der Agenda der Regierung steht. Er bezeichnete LGBT-Rechte als „gesellschaftlichen Terrorismus“ und „neuen Apparat des Imperialismus“. „Länder und Nationen, die dies nicht in ihren Gesellschaften erlauben, werden die Nationen sein, die in den kommenden Jahren überleben.“

Die Sorge ist groß, dass diese Rhetorik Gewalt­täter ermutigen und die islamistischen Parteien im Parlament zu einem politischen Überbietungswettbewerb motivieren könnte. Schon den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt hatte Erdogan 2021 damit begründet, dass das Abkommen „Homosexualität legitimiert“.

Der alljährliche „Pride“-Marsch in Istanbul findet seit 2003 statt. Im Jahr der Gezi-Proteste von 2013 schlossen sich erstmals Zehntausende der Parade durch die Istiklal-Straße an. Nach der Niederschlagung der Protestbewegung griff Erdogan zu immer autokratischeren Mitteln und propagierte zunehmend islamis­tische Werte. Beides engte die Spiel­räume der LGBTQ-Gemeinde massiv ein. Seit 2015 wurden „Pride“-Märsche mit wechselnden Begründungen ver­boten.

Bis zur Präsidentenwahl im Mai hatten die Aktivisten gehofft, dass sie im Fall eines Sieges der Opposition erstmals seit Jahren wieder ungehindert demonstrieren könnten. Allerdings hielt sich die Opposition bei dem Thema bedeckt. Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu von der oppositionellen CHP äußerte sich ausweichend. Über ein Verbot entscheidet nicht er, sondern der nicht-gewählte Gouverneur von Istanbul. „Die Stadtverwaltung könnte mehr tun, um uns zu unterstützen“, sagte eine der Organisatorinnen, die sich mit dem Künstlernamen Tina vorstellte. „Zum Beispiel die Durchsetzung der Verkehrssperrungen vermeiden.“