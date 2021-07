Justiz in der Türkei : Erdogans gefügige Richter

Was die Jahresberichte der EU-Kommission zur Türkei in Worten beklagen, fasst der jüngste Index zur Rechtsstaatlichkeit des World Justice Project in bedrückende Zahlen. Im November 2020 stellte die EU-Kommission abermals fest, dass die Grundrechte in der Türkei noch weniger eingehalten werden als zuvor.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik.

Es seien weiter viele Maßnahmen in Kraft, die nach dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli 2016 eingeführt wurden. Als eine Ursache für die Verschlechterung nennt der Bericht die fehlende Unabhängigkeit der Institutionen, deren Aufgabe der Schutz der Grundrechte und Freiheiten sei.