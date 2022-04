Lieferung aus Türkei : Die Drohne, die die Russen fürchten

Wenn die ukrainische Darstellung stimmt, dann wurde der Raketenkreuzer Moskwa von einem an Land abgeschossenen Neptun-Marschflugkörper getroffen und versenkt. Wie es den Ukrainern im einzelnen gelungen sein könnte, die Flugabwehr des russischen Flaggschiffs im Schwarzen Meer auszuschalten, bleibt unklar. Von ukrainischer Seite heißt es, dass auch Kampfdrohnen aus türkischer Entwicklung bei dem angeblichen Angriff eine Rolle spielten.

Die unbemannten Flugzeuge des Typs TB2 könnten die Zielkoordinaten übermittelt und so den unentdeckten Abschuss eines Marschflugkörpers ermöglicht haben. Die Sprengköpfe der lasergesteuerten Raketen an Bord der Drohnen selbst wären wohl zu klein, um einem Raketenkreuzer schweren Schaden zuzufügen – es sei denn, sie hätten extrem präzise die schweren Sprengköpfe an Bord der Moskwa getroffen und zur Detonation gebracht. Spekuliert wurde am Freitag auch darüber, ob ein Beschuss durch mehrere Drohnen die Raketenabwehr der Moskwa abgelenkt haben könnte.

In den vergangenen Wochen hatten die türkischen TB2-Drohnen der ukrainischen Armee bereits mobile Buk-Luftabwehrsysteme der Russen zerstört, ferner die Spitzen von Panzerkolonnen, was deren Vorrücken bremste. Auch ein Konvoi gefürchteter tschetschenischer Kämpfer, der im Auftrag des mit dem Kreml verbündeten tschetschenischen Machthabers Ramazan Kadyrow nach Kiew eindringen sollte, wurde offenbar dank Drohnenangriffen aufgehalten.

Drohnenanschaffung war für Ukraine Priorität

Die Drohnen hätten bedeutenden Anteil daran, dass der Vormarsch der russischen Armee gestoppt worden sei, sagt der türkische Militärfachmann und frühere Offizier Murat Aslan, der heute für die Denkfabrik Seta arbeitet. „Ohne sie hätte die ukrainische Armee den Krieg möglicherweise bereits verloren.“

Türkische Drohnen haben sich schon mehrmals gegen russische Waffen als wirksam erwiesen. In Libyen schalteten sie das russische Luftabwehrsystem Pantsir von Chalifa Haftars Rebellenarmee aus und drehten den Krieg zugunsten der Regierung der nationalen Einheit in Tripolis. Im Krieg Aserbaidschans gegen Armenien zerstörten sie einen großen Teil der armenischen Artillerie und zahlreiche Pantsir- oder Buk-Luftabwehrsysteme. Für die ukrainische Armee war die Anschaffung der Drohnen auch deshalb eine Priorität.

Der türkische Präsident Tayyip Erdogan hatte bei seinem letzten Besuch in Kiew vor dem Beginn des Kriegs am 3. Februar mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sogar ein Abkommen zur gemeinsamen Produktion der Drohne in der Ukraine unterzeichnet, die die Türkei bislang nur geliefert hatte. Weitere Abkommen betrafen die gemeinsame Produktion von Antriebssystemen für die Luftfahrt und von Raketentechnologien.

Drohnen allein gewinnen allerdings keine Schlacht. Sie müssen in die anderen Kampfsysteme integriert sein. Aslan bezeichnet sie als einen „Multiplikator bestehender Kräfte“. Treffer der Drohnen verschaffen den Bodentruppen den Vorteil, dass sie Schwachstellen sofort ausnutzen können. Nachdem der russische Überfall begonnen hatte, habe das es der Ukraine ermöglicht, Zeit zu gewinnen und schließlich ein strategisches Gleichgewicht mit den russischen Streitkräften herzustellen.

Der Erfolg der Kampfdrohne TB2 im Einsatz gegen konventionelle russische Waffen beruht auf zwei Faktoren: Das Radar russischer Pantsir-Systeme kann die TB2 aufgrund ihrer geringen Größe und ihres geringen Geräuschpegels kaum erkennen. Darüber hinaus sind die Drohnen mit intelligenter Munition ausgestattet, die lasergesteuert ihr Ziele findet und trifft. Die Radartäuschung eines Kriegsschiffs wäre dagegen machtlos.