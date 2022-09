Aktualisiert am

Zwischenfall in der Ägäis

Zwischenfall in der Ägäis :

Zwischenfall in der Ägäis : Türkei wirft Griechenland Beschuss eines Frachtschiffs vor

Ein Schiff der griechischen Küstenwache nahe der Insel Samos in der Ostägäis (13. Juli 2022). Bild: AP

In der Ägäis soll türkischen Medienberichten zufolge die griechische Küstenwache Störfeuer auf ein türkisches Frachtschiff eröffnet haben. Das Ereignis reiht sich ein in eine Vielzahl von Vorfällen in der Region.