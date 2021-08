Türkei und Afghanistan : Ankara will Zustrom afghanischer Flüchtlinge eindämmen

Angesichts der Ereignisse in Afghanistan könnte sich die Lage auch für die Türkei schnell verschlechtern. Dabei kommen schon jetzt nach dem Geschmack der Regierung zu viele Flüchtlinge. Helfen soll eine Mauer an der Grenze zu Iran.

Je länger der Eroberungsfeldzug der Taliban dauert und je größer ihr Herrschaftsgebiet wird, desto mehr Afghanen sind auf der Flucht. Bislang suchten Zehntausende Schutz zunächst im eigenen Land, ihr Ziel war überwiegend die Hauptstadt Kabul. Die Ereignisse des Wochenendes haben aber gezeigt, dass auch die Hauptstadt keinen Schutz mehr bietet.

Unabhängig davon, wie eine neuerliche Herrschaft der Taliban aussehen wird, sehen bereits heute viele keine Zukunft mehr für sich in dem Land – wie die drei Millionen Afghanen, die es in das Nachbarland Iran geschafft haben, und die halbe Million, die bereits eine Etappe weiter in der Türkei sind, aber damit noch nicht an ihrem Ziel.