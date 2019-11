Am Donnerstag : Türkei will sieben deutschstämmige IS-Kämpfer abschieben

Nach Angaben Erdogans sitzen derzeit rund 740 ausländische IS-Anhänger in türkischen Gefängnissen. Sie sollen nun zum Teil in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden – ein deutscher Kämpfer offenbar schon am Montag.

Die Türkei will schon am Donnerstag sieben deutschstämmige Kämpfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) abschieben. Sie würden in Abschiebezentren festgehalten und sollten am 14. November zurückgeschickt werden, sagte der Sprecher des türkischen Innenministeriums, Ismail Catakli, am Montag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Ein deutscher IS-Kämpfer soll demnach schon am Montag abgeschoben werden, ein amerikanischer IS-Kämpfer sei bereits abgeschoben worden.

Nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sitzen derzeit 1149 Anhänger des IS in türkischen Gefängnissen. Davon seien 737 ausländische Staatsbürger.

Der Kommunikationsdirektor Erdogans, Fahrettin Altun, hatte der „Stuttgarter Zeitung“ gesagt, die Türkei wolle auch 20 deutsche IS-Anhänger abschieben.

Mehrere europäische Staaten haben es bisher abgelehnt, IS-Anhänger zurückzuholen, die die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) in Nordsyrien gefangen genommen hatten.

In der Türkei ist die Weigerung des Westens, die eigenen Bürger zurückzuholen, auf Kritik gestoßen. Im Westen wiederum gab es wegen der türkischen Offensive gegen die YPG in Nordsyrien Sorgen, dass Zehntausende IS-Anhänger in kurdischer Haft die Chance zum Ausbruch nutzen könnten. Tatsächlich gelang einigen IS-Kämpfern während der Kämpfe die Flucht, doch wurde ein Teil davon wieder gefasst, einige durch die türkische Armee.