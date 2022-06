Wegen Getreidekrise : Türkei will Russland-Sanktionen lockern

Die Außenminister der Türkei und Russlands, Mevlüt Cavusoglu und Sergej Lawrow, haben auf ihrem Treffen am Mittwoch in Ankara Vorschläge für die Ausfuhr von ukrainischem Getreide auf die Weltmärkte erörtert. Bisher sind die Ausfuhren aus ukrainisch kontrollierten Häfen durch die russischen Streitkräfte blockiert. Konkret nannte Cavusoglu auf der Pressekonferenz der beiden einen „Plan der Vereinten Nationen“. Dieser sei „vernünftig und machbar“.

Der Plan umfasse, so Cavusoglu, „einen Mechanismus und eine Zusammenarbeit, die zwischen den Vereinten Nationen, Russland, der Ukraine und der Türkei eingerichtet werden können“. Das schließe die Inspektion der Schiffe ein, die in dem Weizenkorridor eingesetzt würden. Cavusoglu rief Russland und die Ukraine auf, den Plan zu akzeptieren, ging aber nicht auf dessen konkrete Ausgestaltung ein. Er regte an, auf Vorschlag der UN ein Treffen in Istanbul anzusetzen, um Einzelheiten zu erörtern.

Zugleich setzte sich Cavusoglu für eine Lockerung der gegen Russland verhängten Sanktionen ein. Das sei eine „legitime und berechtigte Forderung“ Russlands, sagte der türkische Außenminister. Man könne das Problem nicht damit abtun, dass das von Russland exportierte Getreide und die Düngemittel nicht von den Sanktionen betroffen seien. Denn betroffen seien ja die Versicherung der Schiffe, die Logistik, der Zugang zu Häfen, Dienstleistungen sowie die Zahlung über Banken. Insbesondere beim letzten Punkt müssten zur Lockerung der Sanktionen „die notwendigen Schritte unternommen werden“.

Aussaat ist trotz Krieg gelungen

Cavusoglu sagte, insbesondere Länder in Lateinamerika seien über eine drohende Lebensmittelkrise „ernsthaft besorgt“. Lawrow spielte die Bedeutung einer solchen Krise jedoch herunter. Es handle sich dabei in Wirklichkeit um „ein Problemchen“, das vom Westen zu einer „universellen Katastrophe aufgeblasen werde“, so Lawrow. Er wiederholte die sachlich falsche Behauptung, von russischer Seite stehe dem Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer nichts entgegen. Das Hindernis liege bei der Ukraine, welche die von ihr gelegten Minen entfernen oder den Weg durch die Minenfelder weisen müsse.

Tatsächlich hat die ukrainische Armee im Schwarzen Meer Minen ausgelegt, um russische Landungsoperationen zu verhindern. Die russische Marine blockiert jedoch die noch unter ukrainischer Kontrolle stehenden ukrainischen Häfen. Lawrow sagte, wenn die Ukraine die Minen räume, dann garantiere Russland, „dass wir das nicht im Interesse unserer Spezialoperation ausnutzen“.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Montag gesagt, für die Ukraine sei entscheidend, dass die Flotte eines anderen Staates die Ausfahrt der Schiffe sichere. Dazu würden Gespräche mit der Türkei und Großbritannien geführt. Einer seiner Berater bekräftigte am Mittwoch, für die Ukraine stehe die Frage ihrer Sicherheit an erster Stelle. Ministerpräsident Denis Schmyhal sagte, die ukrainische Regierung arbeite daran, die Exportmöglichkeiten auf dem Landweg zu verbessern. Außerdem versuche man, mobile Getreidespeicher für die Ernte zu organisieren, die in den kommenden Wochen eingebracht wird. Im Frühjahr sei trotz des Krieges die Aussaat auf etwa 75 Prozent der Fläche des Vorjahres gelungen.

Zu den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sagte Cavusoglu, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe jüngst dem türkischen Präsidenten Tayyip Erdoğan mitgeteilt, dass er bereit sei, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. In den vergangenen Wochen sei die Atmosphäre in Bezug auf die Verhandlungen positiver geworden, so Cavusoglu. „Es gibt Entwicklungen.“ Die Türkei sei zu weiteren Vermittlungsbemühungen bereit.