Erdogan zu Gasstreit mit Athen : „Wir sind entschlossen, alles Notwendige zu tun“

Im Gasstreit mit Griechenland bleibt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kompromisslos. Die Türkei sei entschlossen, alles Notwendige zu tun, um ihre Rechte im Schwarzen Meer, in der Ägäis und im Mittelmeerraum zu erlangen, sagte Erdogan am Mittwoch. „Wir werden keine Kompromisse eingehen, was uns gehört ... Wir sind entschlossen, alles Notwendige zu tun.“

Zwischen den Nato-Mitgliedern Griechenland und der Türkei gibt es seit längerem Spannungen. Grund sind sich überschneidende Ansprüche auf Seegebiete im östlichen Mittelmeer, in denen Öl- und Gasvorkommen vermutet werden. Ein Problem ist, dass die Türkei und Libyen sich auf die Aufteilung ihrer Wirtschaftszonen im Mittelmeer geeinigt hatten – dies aber im Widerspruch zu einem ähnlichen Abkommen zwischen Griechenland und Ägypten steht.

Frankreich unterstützt Griechenland

Die französische Verteidigungsministerin Florence Parly schrieb auf Twitter, die Region sei „ein allgemeines Gut“. Frankreich hält ab Mittwoch demonstrativ an der Seite Griechenlands und zusammen mit Italien und Zypern ein dreitägiges Militärmanöver im östlichen Mittelmeer ab. Wegen der zunehmenden Spannungen mit Athen hat auch Ankara die türkische Marine zur Absicherung türkischer Gas-Erkundungsschiffe in die Region geschickt.

Der Konflikt ist auch Thema des EU-Verteidigungsministertreffens an diesem Mittwoch in Berlin. In Gesprächen mit seinen Kollegen in Athen und Ankara am Dienstag hatte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) mit Blick auf den Gasstreit vor einer Eskalation gewarnt und für einen Dialog zwischen den beiden Nato-Ländern geworben. „Die aktuelle Lage ist ein Spiel mit dem Feuer und jeder noch so kleine Zündfunke kann zu einer Katastrophe führen“, sagte er.