Erdogan im Stimmungstief : Siegen wie Atatürk vor hundert Jahren

Die westanatolische Stadt Afyon ist für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kein Heimspiel mehr. Dabei schienen absolute Mehrheiten in der Stadt, in der Erdogan und ein kleiner Kreis Getreuer am 14. August 2001 die „Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung“ (AKP) gegründet haben, fast zwei Jahrzehnte wie selbstverständlich. Bei der letzten Parlamentswahl vom 24. Juni 2018 stimmten 55 Prozent für die AKP, bei der Präsidentenwahl am selben Tag holte Erdogan 68 Prozent.

In weiten Teilen des Landes ist die Stimmung seither gekippt, auch in Afyon. Bereits bei der Kommunalwahl im März 2019 erhielt die AKP nur noch 43 Prozent, und der Trend zieht sie weiter nach unten – parallel zum Wirtschaftstrend. Nur noch die Inflation verläuft nach oben. Die sei ja mittlerweile doppelt so hoch wie die offiziell verkündeten 80 Prozent, seufzt ein junger Einzelhändler in der Ambaryolu-Straße, der wichtigsten Einkaufsstraße in der Provinzhauptstadt.