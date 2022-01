Außenpolitik der Türkei : Annäherung an die Feinde von gestern

Die türkischen Hoffnungen auf großen Einfluss in der arabischen Welt haben sich zerschlagen. Die Wirtschaft liegt am Boden. Präsident Erdogan braucht Hilfe – auch von ehemaligen Feinden.

Demonstrative Nähe: Präsident Erdogan und der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate am 15. Dezember in Ankara Bild: Getty

Aus Feinden werden in Zeiten der Not Freunde. Nach diesem Muster verfährt in diesem Jahr die türkische Außenpolitik. Spätestens seit 2013, als sich mit dem Putsch in Ägypten die Hoffnungen Ankaras zerschlagen hatten, in der arabischen Welt eine führende Rolle zu übernehmen, haben sich die Beziehungen der Türkei zu dem führenden Trio der Konterrevolution in der arabischen Welt – Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten – verschlechtert. So wie sich deren Beziehungen mit Israel verbessert und teilweise normalisiert haben, kühlten sich überdies die Beziehungen der Türkei mit Israel ab.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik.

Das steht nun auf dem Prüfstand. Denn die Türkei kann sich in einer Wirtschaftskrise so viele Feinde nicht länger leisten. Das gilt umso mehr, als die Beziehungen zu Europa und zu den Vereinigten Staaten angespannt bleiben. So hatte Anfang Dezember der amerikanische Präsident Joe Biden zu seinem Demokratie-Gipfel Vertreter von mehr als hundert Staaten eingeladen, nicht aber die Türkei und deren Präsidenten Tayyip Erdogan. Weil die Türkei das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu Osman Kavala, der seit mehr als vier Jahren in Untersuchungshaft sitzt, missachtet, droht ihr zudem der Ausschluss aus dem Europarat.