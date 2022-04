Jugend in der Türkei : Sie schätzen Atatürk mehr als Erdogan

Bei den nächsten Präsidenten- und Parlamentswahlen der Türkei werden fünf Millionen Jungwähler zum ersten Mal ihre Stimme abgeben. Sie werden knapp ein Zehntel der Wähler stellen und könnten die Wahlen, die spätestens im Juni 2023 stattfinden müssen, entscheiden. Denn sie sind mit dem Zustand ihres Landes unzufrieden und wollen grundlegende Veränderungen.

In einer umfassenden und repräsentativen Befragung der türkischen Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 Jahren gaben 63 Prozent an, sie sähen die Zukunft der Türkei nicht positiv, 35 Prozent sind „völlig hoffnungslos“. 72 Prozent wollen sogar die Türkei verlassen, wenn sie eine Möglichkeit dazu hätten. Das hat die Befragung von 3243 Jugendlichen in 28 der 81 türkischen Provinzen ergeben, die Professor Ali Caglar von der Hacettepe-Universität in Ankara vom 20. Mai bis zum 10. September 2021 im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung durchgeführt und geleitet hat. Aufgrund der Wirtschaftskrise dürfte die Unzufriedenheit seither weiter zugenommen haben.

Die türkische Jugend habe nur wenig Hoffnung auf eine Zukunft in ihrem Land, fasst Ali Caglar die Studie zusammen, bei der die Befragten hundert Fragen in Interviews persönlich beantwortet haben. Wenig Vertrauen haben sie auch in die bestehenden Parteien. Zwar würden 24 Prozent der oppositionellen CHP ihre Stimme geben und zehn Prozent der AKP von Präsident Erdogan. Jedoch können sich 45 Prozent nicht für eine Partei entscheiden. Wichtig seien der jungen Generation insbesondere die Themen Gerechtigkeit, Freiheit und Sicherheit, sagt Caglar. Die Generation, die nur die Herrschaft der allein regierenden AKP kennt, ist vor allem über die Lage der Menschenrechte besorgt. 66 Prozent geben an, in der Türkei würden die Menschenrechte nicht respektiert. Entsprechend gering ist das Vertrauen in die türkische Justiz. Lediglich zwölf Prozent vertrauen ihr.

Arbeitslosigkeit als größtes Problem

Zu den größten Problemen zählen die befragten Jugendlichen die Arbeitslosigkeit (87 Prozent) sowie die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen (83 Prozent). Mit der Leistung der Regierung sind 63 Prozent der Befragten unzufrieden. Gering ist ihr Vertrauen in das Präsidialsystem (19 Prozent) und in die Religionsbehörde (17 Prozent). Noch geringere Werte erhalten die meist staatsnahen Medien (sieben Prozent), die keine öffentliche Stimme mehr sind, sowie die politischen Parteien und die Politiker (jeweils vier Prozent). Deshalb überrascht nicht, dass 98 Prozent soziale Medien nutzen und sich über sie informieren. Jedoch vertrauen sie der Wissenschaft (70 Prozent), der Armee (62 Prozent) und der Polizei (48 Prozent).

Auf die Frage, welche Politiker sie am meisten bewundern, antworteten 20 Prozent „keinem“. Angegeben waren auf der Liste nur die Vorsitzenden der bekannten Parteien. Von ihnen erhielt Recep Tayyip Erdogan mit 17 Prozent am meisten Stimmen. Auf ihn folgt Mansur Yavas (CHP), der Bürgermeister von Ankara, mit 16 Prozent, obwohl er nicht auf der Liste stand. Groß ist der Abstand auf Meral Aksener (Iyi Parti) mit neun Prozent und den inhaftierten früheren HDP-Vorsitzenden Salahattin Demirtas mit acht Prozent, der auf der Liste stand. In Istanbul kam Yavas mit 28 Prozent sogar auf den ersten Platz, gefolgt vom Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu (neun Prozent) sowie von Aksener und Erdogan (jeweils acht Prozent).

Zwar haben 51 Prozent der Jugendlichen kein Vertrauen in die EU. 42 Prozent wünschen sich aber, dass die Türkei EU-Mitglied wird. Als die drängendsten globalen Probleme geben sie den Klimawandel (29 Prozent), kriegerische Konflikte (26 Prozent) und Wirtschaftskrisen (23 Prozent) an. In der Türkei selbst fordern 80 Prozent eine Korrektur der türkischen Flüchtlingspolitik, 57 Prozent wollen die syrischen Flüchtlinge zurücksenden.

Die heutige türkische Jugend ist gebildeter als die älteren Generationen. 93 Prozent haben einen Sekundarschulabschluss, 57 Prozent studieren, 56 Prozent sprechen eine Fremdsprache. Mit steigendem Bildungsgrad nimmt bei den Einzelnen die Bedeutung der Religion ab. Nur noch 30 Prozent der Befragten geben an, dass sie sehr fromm seien. Hingegen sagen 57 Prozent, sie glaubten zwar an Gott, seien aber nicht sehr religiös. Sieben Prozent bezeichnen sich als Deisten, vier Prozent als Atheisten. Generell gilt, dass in Zen­tral- und Ostanatolien die Bedeutung von Religion höher eingestuft wird als im Westen des Landes und insbesondere in Istanbul.

Überraschend sind die Ergebnisse bei der Frage nach der politischen Ideologie. Erdogan hatte das Ziel ausgegeben, eine fromme Jugend heranzuziehen. Damit ist er gescheitert. Mit 21 Prozent liegen die Anhänger der Doktrin des Staatsgründers Atatürk mit großem Vorsprung auf dem ersten Platz. Als unpolitisch bezeichnen sich 19 Prozent. Erst mit Abstand folgen der türkische Nationalismus (11 Prozent), der Turanismus (neun Prozent) und der politische Islam (sieben Prozent).

Das findet seinen Niederschlag in der Frage, welche Werte einer Person wichtig sind. Jeweils über 90 Prozent entfielen auf Familie, Ehrlichkeit, ethisches Verhalten, Tierrechte, Bildung und Umweltschutz, während Religion lediglich für 73 Prozent ein Wert an sich ist und das Türkeisein für 72 Prozent. Auch das Verhalten zwischen den Geschlechtern verändert sich, 80 Prozent gaben an, Frauen und Männer seien in allen Aspekten des Lebens gleich; der Rest teilt sich zu gleichen Teilen in jene auf, die Männer beziehungsweise die Frauen für überlegen halten. Zudem verändert sich das Freizeitverhalten. 80 Prozent waren mindestens einmal im Theater, 33 Prozent mindestens einmal in einer Oper oder einem Konzert, 71 Prozent lesen Bücher.

Auch wenn die junge Generation keine großen Hoffnungen habe, so stehe sie doch für einen Wandel, sagt Caglar Er rät den Politikern, mehr als bisher auf die Jugend zu hören.